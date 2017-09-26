Недвижимость

Одно из лучших предложений: беспроцентная рассрочка "Жилищной инициативы" на квартиры в центре города

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Сегодня, 11:48.
Новости компаний

"Жилищная инициатива" дает своим клиентам уникальную возможность переехать в центр Барнаула на выгодных условиях. Теперь в "Димитровских горках" действует беспроцентная рассрочка* до конца строительства на все квартиры!

Микрорайон "Димитровские горки".
Микрорайон "Димитровские горки". Фото : архив kapitalist.tv.

Рассрочка без переплат – пожалуй, отличное предложение на строительном рынке на сегодняшний день. Оно исполнит ваше желание стать владельцем комфортабельной квартиры в самом сердце города.

Микрорайон "Димитровские горки".
Микрорайон "Димитровские горки".

С ее помощью вы станете обладателем надежного жилья от проверенного застройщика. "Димитровские горки" как вариант точечной застройки, обладает рядом преимуществ. Жилой комплекс выделяется своей архитектурой, яркая цветовая гамма фасада и витражное остекление органично дополняют друг друга. Выразительный внешний вид не повлиял на качество – дом будет построен в лучших традициях "Жилищной инициативы". 17-этажное здание будет построено из кирпича, это обеспечит жильцам повышенную степень тепло- и шумоизоляции.

Микрорайон "Димитровские горки".
Микрорайон "Димитровские горки".

Во дворе "Димитровских горок", как и у любого объекта застройщика, будут установлены игровые и спортивные комплексы для детей. Для взрослых предусмотрена площадка для барбекю и зона отдыха на крыше дома. Автовладельцев порадует подземный двухуровневый паркинг.

Приобретая жилье с помощью беспроцентной рассрочки, вы станете собственником в кратчайшие сроки, и сможете заезжать в новую квартиру сразу же после сдачи дома в эксплуатацию. Напомним, что компания сдает жилые объекты с отделкой "под ключ", поэтому вам останется только расставить мебель и праздновать новоселье.

Стоимость квартир в строящемся жилом комплексе начинается от 1 423 000 рублей! В сегменте новостроек в центре города это одна из самых выгодных цен на сегодняшний день.

Микрорайон "Димитровские горки".
Микрорайон "Димитровские горки".

Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд предложений для удобной покупки: ипотека**, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Следите за нашими новостями в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке".

*Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Жилищная инициатива". **Банки-партнеры: ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО Сбербанк. Информация действительна на момент публикации.

Источник: kapitalist.tv

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