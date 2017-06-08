Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.

До сдачи дома осталось несколько месяцев, ведь ввод в эксплуатацию планируется уже осенью 2017 года. Стать новоселом в этом году и по доступной цене - реальность от ООО "ИСК Вектор". Дом застеклен, заканчивается утепление фасадов.

Полным ходом идут внутренние работы. Разводка внутренних сетей водопровода, отопления и канализации практически завершена. Заканчиваются внутренние штукатурные работы.

Отдельно стоит сказать о достоинствах: комфорт, тишина и приватность - главные составляющие жизни в ЖК "Изумрудный"

Основные преимущества нашего дома:

нет нежилых помещений;

быстрый и тихий лифт;

комфортные лестничные площадки с естественным освещением;

зеленый двор, закрытый от чужих глаз;

крытые детская и спортивная площадки;

потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

И все это по рекордно низкой для центра города Барнаула цене - всего за 1 379 000 рублей.

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

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