Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.

Летние цены от ГК "Вектор". Уютная однокомнатная квартира в центре города всего за 1 379 000 рублей. А двухкомнатная всего за 1 850 000 рублей. Данные цены будут доступны только до 31 июня 2017 года.
До сдачи дома осталось несколько месяцев, ведь ввод в эксплуатацию планируется уже осенью 2017 года. Стать новоселом в этом году и по доступной цене - реальность от ООО "ИСК Вектор". Дом застеклен, заканчивается утепление фасадов.
Основные преимущества нашего дома:
- нет нежилых помещений;
- быстрый и тихий лифт;
- комфортные лестничные площадки с естественным освещением;
- зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
- крытые детская и спортивная площадки;
- потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.
И все это по рекордно низкой для центра города Барнаула цене - всего за 1 379 000 рублей.
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф
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