Недвижимость

Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей

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Сегодня, 09:56.
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Летние цены от ГК "Вектор". Уютная однокомнатная квартира в центре города всего за 1 379 000 рублей. А двухкомнатная всего за 1 850 000 рублей. Данные цены будут доступны только до 31 июня 2017 года.

Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.
Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей. Фото : Архив ООО "ИСК Вектор".

До сдачи дома осталось несколько месяцев, ведь ввод в эксплуатацию планируется уже осенью 2017 года. Стать новоселом в этом году и по доступной цене - реальность от ООО "ИСК Вектор". Дом застеклен, заканчивается утепление фасадов.

Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.
Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.
Полным ходом идут внутренние работы. Разводка внутренних сетей водопровода, отопления и канализации практически завершена. Заканчиваются внутренние штукатурные работы.

Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.
Однокомнатная квартира в центре Барнаула за 1 379 000 рублей.
Отдельно стоит сказать о достоинствах: комфорт, тишина и приватность - главные составляющие жизни в ЖК "Изумрудный".

Основные преимущества нашего дома:

  • нет нежилых помещений;
  • быстрый и тихий лифт;
  • комфортные лестничные площадки с естественным освещением;
  • зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
  • крытые детская и спортивная площадки;
  • потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

И все это по рекордно низкой для центра города Барнаула цене - всего за 1 379 000 рублей.

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

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