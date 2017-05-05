Опрос. Что следует построить вместо Старого базара в Барнауле?

Напомним, что в начале апреля компания, входящая в структуру "Сибирии", купила у администрации города с аукциона здание Старого базара за 53,3 млн рублей. Сейчас строительная компания рассматривает варианты, как можно распорядится имуществом. Возможно, здесь появится жилье, может быть торговый центр или аквапарк. "У проекта есть ряд ограничений. Он расположен в туристическом кластере. Мы должны согласовать наши действия с администрацией. Мы будем работать с опорой на генеральный план города", - прокомментировали представители компании после сделки.