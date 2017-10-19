Отличная квартира за 7900 рублей в месяц

Теперь потенциальный житель "Нового квартала" получит возможность приобрести квартиру от застройщика с помощью надежного банка-партнера – ВТБ 24 (ПАО). Ипотека от 9,7% годовых на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15% на срок до 30 лет.*

Планировки "Нового квартала" заняли первое место в интегральном рейтинге отдела аналитики ООО "Центр деловых решений" о качестве планировочных решений ЖК класса "эконом +" в г. Барнауле по состоянию на 2017 год. При этом минимальный первоначальный взнос на квартиру стоимостью 880 000 рублей составит всего 132 тысячи рублей, а ежемесячный платеж – 7900 рублей в месяц (при сроке кредита 15 лет).

Ипотечные программы предлагают и другие банки-партнеры. При обращении в отдел продаж "Мой Дом" наш специалист ознакомит вас с пакетами документов по каждому банку, поможет заполнить правильно форму заявки.

Напомним, что "Новый квартал" – уникальный для города проект благодаря своему подходу в освоении придомовой территории. Качественно новый взгляд на оформление участков и бережное отношение к каждой детали с приятным "послевкусием".

Высокий стандарт отделки и планировки нового поколения – неоспоримые преимущества проекта.

В "Новом квартале" будут располагаться площадки для активного отдыха людей разных возрастов, дворы предназначены для размеренного времяпрепровождения и прогулок с детьми. Ценность этому добавит приватность территории.

На территории появятся теплые кирпично-монолитные дома с шумоизоляцией квартир 360 градусов. Первые этажи зданий займут офисы, магазины и другие коммерческие помещения.

Офис продаж застройщика: 533-991

Проектные декларации и разрешительная документация опубликованы на сайте БАРНАУЛДОМ.РФ

Ход строительства "Нового квартала" вы можете посмотреть здесь >>

*Ежемесячный платеж указан на квартиру стоимостью 880000 рублей по адресу: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80в. Застройщик ООО "Мой Дом". Реализация квартиры осуществляется по договору долевого участия в строительстве. Разрешительная документация опубликована на сайте БАРНАУЛДОМ.РФ. Кредит предоставляет ПАО ВТБ24. Генеральная лицензия банка Россиии №1623 от 29.10.2014 г. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры, максимальный размер - не более 90%. Срок кредита – от 1 года до 30 лет включительно. Уникальная возможность использования в качестве первоначального взноса средств Материнского/семейного капитала. Дополнительные расходы: страхование в зависимости от объекта недвижимости, расходы по регистрации договора долевого участия в строительстве в зависимости от количества объектов недвижимости.