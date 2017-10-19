Недвижимость

Отличная квартира за 7900 рублей в месяц

Сегодня, 13:59.
Реклама

Жилой комплекс "Новый квартал" получил аккредитацию ВТБ 24 (ПАО).

Жилой комплекс "Новый квартал".
Жилой комплекс "Новый квартал". Иллюстрация : архив БАРНАУЛДОМ.РФ.

Теперь потенциальный житель "Нового квартала" получит возможность приобрести квартиру от застройщика с помощью надежного банка-партнера – ВТБ 24 (ПАО). Ипотека от 9,7% годовых на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15% на срок до 30 лет.*

Планировки "Нового квартала" заняли первое место в интегральном рейтинге отдела аналитики ООО "Центр деловых решений" о качестве планировочных решений ЖК класса "эконом +" в г. Барнауле по состоянию на 2017 год. При этом минимальный первоначальный взнос на квартиру стоимостью 880 000 рублей составит всего 132 тысячи рублей, а ежемесячный платеж – 7900 рублей в месяц (при сроке кредита 15 лет).

Ипотечные программы предлагают и другие банки-партнеры. При обращении в отдел продаж "Мой Дом" наш специалист ознакомит вас с пакетами документов по каждому банку, поможет заполнить правильно форму заявки.

Напомним, что "Новый квартал" – уникальный для города проект благодаря своему подходу в освоении придомовой территории. Качественно новый взгляд на оформление участков и бережное отношение к каждой детали с приятным "послевкусием".

Высокий стандарт отделки и планировки нового поколения – неоспоримые преимущества проекта.

В "Новом квартале" будут располагаться площадки для активного отдыха людей разных возрастов, дворы предназначены для размеренного времяпрепровождения и прогулок с детьми. Ценность этому добавит приватность территории.

На территории появятся теплые кирпично-монолитные дома с шумоизоляцией квартир 360 градусов. Первые этажи зданий займут офисы, магазины и другие коммерческие помещения.

Офис продаж застройщика: 533-991

Проектные декларации и разрешительная документация опубликованы на сайте БАРНАУЛДОМ.РФ

Ход строительства "Нового квартала" вы можете посмотреть здесь >>

*Ежемесячный платеж указан на квартиру стоимостью 880000 рублей по адресу: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80в. Застройщик ООО "Мой Дом". Реализация квартиры осуществляется по договору долевого  участия в строительстве. Разрешительная документация опубликована на сайте БАРНАУЛДОМ.РФ. Кредит предоставляет ПАО ВТБ24. Генеральная лицензия банка Россиии №1623 от 29.10.2014 г. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры, максимальный размер - не более 90%. Срок кредита – от 1 года до 30 лет включительно. Уникальная возможность использования в качестве первоначального взноса средств Материнского/семейного капитала. Дополнительные расходы: страхование в зависимости от объекта недвижимости, расходы по регистрации договора долевого участия в строительстве в зависимости от количества объектов недвижимости.

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Полковник Полковник