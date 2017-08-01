Недвижимость

Первый честный "Trade-In" в Барнауле: клиентам ЖК "Большая Медведица" предлагается новая услуга

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Сегодня, 14:25.
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Обмен старой квартиры на новую по честной системе "Trade-in" предлагают покупателям квартир в жилом комплексе "Большая Медведица".

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

Строительная компания "Адалин-Строй" и офис недвижимости МИЭЛЬ "В Барнауле" запустили новую программу — "Trade-in". Предложение действует для клиентов ЖК "Большая Медведица".

"Trade-in" — это честный обмен старой квартиры на новую. Представители ЖК "Большая Медведица" заберут вашу старую квартиру, а вам останется лишь доплатить разницу за новую. Причем уникальность предложения заключается в том, что ваша старая квартира оценивается и принимается в зачет по рыночной стоимости, в то время как большинство программ "Trade-in" предлагают выкупить недвижимость на 20-30 процентов ниже рынка.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Такой обмен обеспечит легкость сделки по приобретению жилья в современном комплексе "Большая Медведица" и избавит клиентов от необходимости заниматься продажей своего старого жилья. Процедура не займет много времени и сил – грамотные специалисты все сделают за вас.

Обмен идеально подойдет для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, а также для тех, кто решил переехать в центр, доплатив за счет сбережений или ипотеки.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Напомним, что ЖК "Большая Медведица" — современный жилой комплекс в деловом центре Барнаула. Комфортабельные квартиры, подземный и наземный паркинг, детские игровые площадки и развитая инфраструктура – его неоспоримые преимущества.

Дизайнерами продуманы проекты не только квартир, но и входных групп. Просторный, ухоженный холл, выполненный из качественных материалов, приятно удивит жильцов.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Квартиры комфорт-класса как классических, так и студийных вариантов тщательно продуманы – вы сможете максимально функционально использовать пространство и принимать лучшие дизайнерские решения.

Еще одно преимущество "Большой Медведицы"утепленные лоджии с витражным остеклением. По желанию клиента их можно объединить с квартирой.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Жилой комплекс окружен необходимой инфраструктурой – образовательные, деловые, развлекательные центры расположены неподалеку. Но, несмотря на такую близость, жители не будут уставать от городского шума.

Кстати, до конца лета действуют выгодные цены на любые квартиры — от 41 тысячи рублей за квадратный метр. Также квартиру можно приобрести с помощью беспроцентной рассрочки.

Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки —ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv

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