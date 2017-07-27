Под Барнаулом продают коттедж с бомбоубежищем

Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru. Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru. Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru. Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru. Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru. Коттедж с бомбоубежищем .Фото : realtai.ru.

Площадь дома — 228 кв.м., располагается он на участке в 11 соток. На первом этаже находится ванная комната с теплым полом, кухня, гостиная и комната с гардеробной, на втором — большой холл, душевая с санузлом, 3 спальни и кладовая комната. Под домом проходит подвал, который собственник оценивает как бомбоубежище: потолки высотой 4 метра и стены из мощных блоков. При желании, его можно переоборудовать под спортивный зал.

Также в доме есть большой чердак, который при желании может стать 3 этажом, пристроенный гараж с бетонным полом под автомастерскую, террасу с верандой. В коттедже проведены все коммуникации.

Цена — 7 200 000 рублей.