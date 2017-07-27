Недвижимость

Под Барнаулом продают коттедж с бомбоубежищем

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Сегодня, 07:50.
Недвижимость

В поселке Новомихайловка под Барнаулом продают двухэтажный коттедж с подвалом-бомбоубежищем и большим чердаком, который может стать третьим этажом. Об этом пишет портал "Недвижимость Алтай".

Площадь дома — 228 кв.м., располагается он на участке в 11 соток. На первом этаже находится ванная комната с теплым полом, кухня, гостиная и комната с гардеробной, на втором — большой холл, душевая с санузлом, 3 спальни и кладовая комната. Под домом проходит подвал, который собственник оценивает как бомбоубежище: потолки высотой 4 метра и стены из мощных блоков. При желании, его можно переоборудовать под спортивный зал.

Также в доме есть большой чердак, который при желании может стать 3 этажом, пристроенный гараж  с бетонным полом под автомастерскую, террасу с верандой. В коттедже проведены все коммуникации.

Цена — 7 200 000 рублей.

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