Подведены итоги битвы внедорожников. Главный приз — участок в "Фирсовой Слободе"

26 июня 2017 года состоялось подписание договора дарения земельного участка в коттеджном поселке "Фирсова Слобода-3", который был разыгран на прошедшем автошоу "Фирсова Слобода 4х4" 17 июня и достался победителю в заезде квадроциклов – Полтеву Алексею.
Для комфорта и удобства победителя была организована выездная регистрация документов в офисе агентства недвижимости "ДОМ" с присутствием представителя Росреестра, представителем дирекции поселков "Фирсова Слобода" и руководством агентства "ДОМ".
Нового землевладельца подробно проинформировали о сроках готовности документов на право собственности, времени и месте их получения, о сумме выплат будущих налогов на новую недвижимость (кстати, они будут гораздо ниже в сравнении с подобным объектом, находящемся в городе), о том, с чего нужно будет начинать строительство, какие необходимые дополнительные документы нужно будет оформить перед его началом, как правильно провести инженерную подготовку участка, для чего нужен проект дома и т.п.
В беседе Алексей рассказал, что еще с 12 лет начал увлекаться мотоциклами, первым из которых был "Восход". Он не только на них катался, но и делал, как говорит Алексей, - "все от и до: разбирал, собирал, ремонтировал, красил". Ремонтных баз в деревне, где жил Алексей, не было, поэтому, делали все сами. В более взрослом возрасте увлечение мотоциклами переросло в увлечение квадроциклами. А опыт вождения в экстремальных условиях, приобретенный Алексеем в детстве и юности, пригодился ему в завоевании победы на автошоу "Фирсова Слобода 4х4".
Об автошоу "Фирсова Слобода 4х4" Алексей узнал из рекламной афиши в интернете. По его словам, среди возможных участников были и те, кто, увидев трассу, посчитали ее достаточно сложной, и отказались от участия в соревнованиях. Алексей же, отступать не привык и решил бороться, несмотря ни на что. Всего же на его счету участие в шести авто соревнованиях, в каждом из которых он всегда был в тройке победителей. Теперь в его коллекции на одну призовую медаль больше.
Алексей с супругой мечтают о собственном доме, поэтому на подаренном участке в следующем году планируют начать строительство. Мы еще раз поздравляем Алексея с заслуженной победой и желаем скорейшего новоселья в новом доме!
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