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Поклонница Путина Машани записала песню обманутого дольщика "Я переехала жить на улицу"

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Вчера, 20:10.
Видео

Песню обманутого дольщика записала новосибирская исполнительница Машани, прославившаяся в YouTube своими предыдущими композициями про Путина и санкции.

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу". Фото : скрин с видео.

В этот раз Мария Якушева выпустила клип под названием "Я переехала жить на улицу". Композиция посвящена обманутым томским дольщикам.

Про свою новую песню исполнительца рассказала следующее:

Песня про обманутых дольщиков это для меня новый опыт: музыкальный, лирический, эмоциональный, и даже немного актёрский. В такой песне можно использовать смелые и жизненные слова, свободные мелодии и те эмоции, которые ты не рискнёшь показать в обычных песнях. Ну и конечно, хочется хоть чем-то помочь этим обманутым людям.?

Ролик появился в сети 30 июля. Один из комментаторов припомнил Машане ее предыдущие песни: "2015 год. Мой любимый Путин. 2016 год. Хочу за доллар рубль. 2017 год. Я живу на улице ... Логично".?

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