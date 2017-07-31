Поклонница Путина Машани записала песню обманутого дольщика "Я переехала жить на улицу"

В этот раз Мария Якушева выпустила клип под названием "Я переехала жить на улицу". Композиция посвящена обманутым томским дольщикам.

Про свою новую песню исполнительца рассказала следующее:

Песня про обманутых дольщиков это для меня новый опыт: музыкальный, лирический, эмоциональный, и даже немного актёрский. В такой песне можно использовать смелые и жизненные слова, свободные мелодии и те эмоции, которые ты не рискнёшь показать в обычных песнях. Ну и конечно, хочется хоть чем-то помочь этим обманутым людям.?

Ролик появился в сети 30 июля. Один из комментаторов припомнил Машане ее предыдущие песни: "2015 год. Мой любимый Путин. 2016 год. Хочу за доллар рубль. 2017 год. Я живу на улице ... Логично".?