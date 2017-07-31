Поклонница Путина Машани записала песню обманутого дольщика "Я переехала жить на улицу"

Песню обманутого дольщика записала новосибирская исполнительница Машани, прославившаяся в YouTube своими предыдущими композициями про Путина и санкции.
В этот раз Мария Якушева выпустила клип под названием "Я переехала жить на улицу". Композиция посвящена обманутым томским дольщикам.
Про свою новую песню исполнительца рассказала следующее:
Песня про обманутых дольщиков это для меня новый опыт: музыкальный, лирический, эмоциональный, и даже немного актёрский. В такой песне можно использовать смелые и жизненные слова, свободные мелодии и те эмоции, которые ты не рискнёшь показать в обычных песнях. Ну и конечно, хочется хоть чем-то помочь этим обманутым людям.?
Ролик появился в сети 30 июля. Один из комментаторов припомнил Машане ее предыдущие песни: "2015 год. Мой любимый Путин. 2016 год. Хочу за доллар рубль. 2017 год. Я живу на улице ... Логично".?
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.