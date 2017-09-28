Недвижимость

Покупателям квартир в ЖК "Большая Медведица" — выгодное предложение на 200 тысяч рублей

Сегодня, 08:58.
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С 1 октября 2017 года в жилом комплексе "Большая Медведица" стартует новая акция – приобрети квартиру и получи дополнительную площадь на сумму 200 тысяч рублей в подарок!

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

С вопросом хранения сезонных вещей рано или поздно сталкивается хозяин любой квартиры. Велосипед, детская коляска, лыжи или надувная лодка — все это требует достаточное количество места либо на балконе, либо в коридоре.

Чтобы новоселов не волновала эта ситуация, застройщик жилого комплекса "Большая Медведица" предусмотрел специальные помещения в доме.

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

Роман Такмаков,
представитель строительной компании "Адалин – Строй":

Мы используем европейский подход к решению этой проблемы. В жилом комплексе "Большая Медведица" запроектированы и построены индивидуальные ситибоксы – помещения площадью до 20 кв.м. Сегодня такие дополнительные места для хранения вещей используют практически во всех домах элит- и комфорт-класса.

Только в октябре у новых клиентов ЖК "Большая Медведица" есть уникальная возможность получить индивидуальный ситибокс площадью до 20 кв.м. и стоимостью до 200 тысяч рублей в подарок!

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

В продаже сейчас находятся квартиры четвертого дома жилого комплекса – на ул. Пролетарской, 150. Он готов на 90%. В здании ведется внутренняя и внешняя отделка, проводятся необходимые инженерные системы.

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

Приобрести квартиру в  "Большой Медведице" легко. Предлагаются разнообразные способы покупки — полная оплата, ипотека, рассрочка до конца года, Trade-in. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 31 октября 2017 года. С проектной декларацией, а также условиями акции можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй".

Источник: kapitalist.tv

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