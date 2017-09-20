Недвижимость

Последние квартиры в ЖК "Большая Медведица" — цена от 39 тысяч рублей

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Сегодня, 14:24.
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Только до конца сентября! Осталось всего две недели, чтобы успеть приобрести квартиру в современном жилом комплексе "Большая Медведица" в Барнауле по последней "горячей" цене – от 39 тысяч рублей за кв. м!

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица". Фото : архив строительной компании "Адалин-Строй".

Близится сдача четвертого дома в жилом комплексе "Большая Медведица". Здание находится на стадии 90% готовности. В связи с этим застройщик "Адалин-Строй" и эксклюзивный партнер продаж – офис недвижимости МИЭЛЬ "В Барнауле" – создали последнее выгодное ценовое предложение года. 39 тысяч рублей за кв. м – квартира в новостройке "комфорт-класса" в центре города еще никогда не была такой доступной!

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

Марина Кулакова,
руководитель отдела продаж:

Современный жилой комплекс "Большая Медведица" – это идеальное сочетание цены, качества и месторасположения. Уровень "комфорт–класса" сегодня — это большой выбор квартир разнообразных площадей, возможность свободной планировки, просторный паркинг. Три дома жилого комплекса построены и успешно сданы в эксплуатацию. Почти 1,5 тысячи человек уже приобрели "звездную" квартиру в "Большой Медведице"!

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

Что в первую очередь приглянется покупателям современного жилого комплекса? Конечно же, тщательно продуманные планировочные решения. Здесь представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различных вариаций, от классических до студийных, с гардеробными комнатами. Просторные теплые лоджии с витражным остеклением и панорамный вид на деловую и историческую часть города не оставят никого равнодушными.

ЖК "Большая Медведица".
ЖК "Большая Медведица".

Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки — ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Застройщик ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна до 30.09.17 года. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv

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