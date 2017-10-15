Недвижимость

Прибыль алтайских застройщиков выросла в 12 раз

Сегодня, 13:49.
Недвижимость

За 8 месяцев 2017 года строительные компании Алтайского края получили чистую прибыль в размере 408 млн 770 тыс рублей. Это в 12 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает "Недвижимость Алтай" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Строительство. Недвижимость. Новостройки.
Строительство. Недвижимость. Новостройки. Фото : Михаил Хаустов.

Такая цифра получилась из-за разницы между прибылью всех организаций и понесенными убытками. Так, 71,4% фирм сработали в этом периоде в "плюс", их выручка составила 453 млн 70 тыс рублей. Потери аутсайдеров — оставшихся 28,6% фирм — оказались в размере 44 млн 300 тыс рублей.

Чистая прибыль в отрасли операций с недвижимостью составила 430 млн 310 тыс рублей. Это на 68,4% больше, чем в прошлом году. Здесь число прибыльных компаний выше — 85,7%. Их выручка составила 473 млн 14 тыс рублей. Убытки 14,3% равны 42 млн 704 тыс рублей.

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