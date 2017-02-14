Риэлторы получили звезды

Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов. Награждение. Фото : Сергей Богомолов.

Церемония награждения прошла 10 февраля в ресторане "Барнаул" в присутствии представителей ведущих банков и строительных организаций Барнаула. Мероприятие традиционно поддержал президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, который отметил, что Союз риэлторов является членом палаты, активной и развивающейся организацией. Он вручил почетные грамоты в связи юбилеями агентств недвижимости: 20 лет "Жилфонду" и 10 лет агентствам "Стиль жизни", "Статус7".

Среди гостей праздника были заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка России Максим Бауков, управляющий допофисом "Россельхозбанка" Николай Бойко, коммерческий директор ООО "ИСК "Алгоритм" Виталий Тайчер, финансовый директор ООО "ПСК "Строительная перспектива" Станислав Данилов, начальники отделов продаж ведущих строительных компаний: "Жилищная инициатива", "Вира-строй", "Мой дом", "Барнаулкапстрой", "Адалин-строй".

Как отметила президент союза Марина Ракина, День риэлтора в торжественной обстановке отмечается уже в третий раз, но конкурс профессионального мастерства "Общественное признание" проводится впервые.

Марина Ракина,

президент Союза:

Мы шли к этому моменту почти два десятилетия, долго определяли условия, спорили, исписали сотни страниц положений. Очень символично, что конкурс состоялся в этом году, когда Союз риэлторов отметит 20-летний юбилей. Для каждого, кто вышел на эту сцену, это минута славы, за которой целый год большого труда, усердия, преодоления трудностей, работы над собой. Профессии "риэлтор" нет ни в одном официальном справочнике страны, но своей работой каждый из этих людей доказывает, что профессия важна и нужна людям.

Конкурс проводится по двум основным номинациям: "первичный рынок" и "вторичный рынок". Это деление соответствует реальной ситуации на рынке недвижимости, ведь человек, выбирая жилье, определяется между новой квартирой в новостройке и жильем с обустроенным бытом. И в этом ему помогают профессиональные риэлторы.

А дальше барабанная дробь... Таинственные конверты с I, II, III местами, в которых запечатлены фамилии присутствующих в зале риэлторов. Кто же лучший из самых достойных?

Итоги в номинации "Первичный рынок" озвучила куратор проекта "Выставка новостроек" Диана Фомина, АН "Статус7".

Лучший риэлтор-2016. I место. Первичный рынок Гросс Ольга Сергеевна - начальник отдела продаж новостроек агентства недвижимости "Гнездо" (ИП Бакулина С.С.) Лучший риэлтор-2016. II место. Первичный рынок Ануфриева Евгения Николаевна - специалист по новостройкам агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость", ООО Лучший риэлтор-2016. III место. Первичный рынок Кулакова Марина Васильевна - руководитель отдела новостроек агентства недвижимости МИЭЛЬ – Сеть офисов недвижимости (ООО "Офис в Барнауле")

Рассохин Алексей Михайлович - начальник отдела продаж новостроек агентства недвижимости "Стиль жизни" (ООО "АН Стиль жизни").

Подвести итоги конкурса "Общественное признание-2016" в номинации "Вторичный рынок" доверили "наимудрейшему" риэлтору Людмиле Распоповой, агентство недвижимости "Вилль".

Лучший риэлтор-2016. I место. Вторичный рынок Мальцева Евгения Сергеевна - эксперт, специалист по недвижимости агентства недвижимости "Сити Трейд", ООО Лучший риэлтор-2016. II место. Вторичный рынок Ладыгина Марина Ивановна - специалист по недвижимости агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость", ООО Лучший риэлтор-2016. III место. Вторичный рынок Климова Татьяна Владимировна - специалист по недвижимости агентства недвижимости "Строительное управление №3", (ООО "АН СУ№3")

Морозов Дмитрий Александрович - агент по продаже недвижимости агентства недвижимости "Аруса Белокуриха" (ИП Гуторова Н.Э.).

И еще один диплом, "Открытие года-2016", вручила Марина Ракина компании, которая была создана в 2016 году и за один год работы показала колоссальные результаты. Это агентство недвижимости "МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости", директор Вадим Руссков. Сегодня "Миэль" в Барнауле - это более 20 сотрудников, современный офис в центре города, эксклюзивные права на продажу квартир в проекте "Большая медведица".

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