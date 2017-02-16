Росреестр: новый электронный сервис работает, было бы желание разобраться

Эксперт отметил, что с 1 января 2017 года ФЗ N218 "О государственной регистрации недвижимости" объединил две базы: Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Теперь информацию об объекте получают из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Алтайскому краю:

Сервис в полной мере заработал не сразу, отдельные опции подключались последовательно. Сегодня все заявленные в разделе электронных сервисов портала Росреестра услуги доступны. Например, информацию об объекте недвижимости можно получить в онлайн режиме. На экране вы увидите его кадастровый номер, узнаете о действиях, которые проходили с ним: например, зарегистрировано ли право, наложено ли обременение. Этот сервис полезен для подготовки сделки с недвижимостью — так можно оперативно узнать историю объекта.

Также работает сервис электронной регистрации прав через портал Росреестра, продолжает Игорь Штайнепрайс. Это дает возможность подать заявление и документы, чтобы зарегистрировать переход или прекращение права на объект.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Алтайскому краю:

Эти и другие сервисы работают на основе Единого государственного реестра недвижимости. Да, база еще нуждается в доработке программного обеспечения, но это внутренняя работа Росреестра, которая не отражается на гражданах.

Напомним, что накануне участники рынка недвижимости Барнаула сообщили altapress.ru, что с нового года ряд электронных сервисов Росреестра не работает. Это заставляет граждан заказывать бумажные версии документов, которые существенно дороже электронных. Игорь Штайнепрайс, уверен, что участники рынка сумеют разобраться в новых сервисах Росреестра. "Было бы желание", - говорит эксперт.

Полезные ссылки

Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписка об основных характеристиках объекта