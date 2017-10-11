С "Крыльями" к новым вершинам: "Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс в Барнауле

Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова. Презентация жилого комплекса "Крылья". Фото : Анна Зайкова.

ЖК "Крылья" расположится в квартале 2033 и будет включать в себя два жилых дома: С.Семенова 4 и С.Семенова 6, строительство которого уже стартовало в сентябре этого года. Это будет 16-ти этажный двух подъездный дом, впервые для "Алгоритма" реализованный полностью в кирпичном исполнении. Чтобы подчеркнуть индивидуальность проекта в отделке вентилируемых фасадов помимо кирпича применят декоративные панели.

Новый комплекс предложит клиентам широкий выбор квартир, от 1-комнатных (30 кв. метров) до 4-комнатных (87 кв. метров). В каждой – просторная лоджия с панорамными окнами от потолка до пола. Подъезды оборудуют двумя бесшумными, скоростными лифтами.

В проекте "Крыльев" Застройщик применил концепцию "Безопасный двор", которая предполагает отсутствие автомобильного движения и парковки у подъездов. Подъехать к ним можно на ограниченное время и только для разгрузки или погрузки мебели, техники или строительных материалов. Для проезда автомобилей спецслужб оборудована специально выделенная полоса.

При благоустройстве застройщик уделит внимание деталям. Здесь будет освещение, лавочки, вело-беговая дорожка, игровые площадки для детей разных возрастов, площадка отдыха для взрослых.

У жителей "Крыльев" не будет проблем с социальной инфраструктурой: в квартале 2033 построят поликлинику, школу на 1,1 тыс. учеников и два детских сада на 240 детей каждый. Также в шаговой доступности – фитнес-центры, магазины, парк "Лесная сказки", "Парк спорта" и т.д.

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

Почему "Крылья"? Приобретение своего жилья окрыляет любого человека, ведь это крайне важный шаг в жизни. Мы хотели, чтобы это чувство не покидало наших покупателей.

Андей Суртаев,

директор проектной компании "Архигрупп":

За пять лет мы спроектировали миллион квадратных метров жилья. И я могу сказать, что "Крылья" — оптимальный жилой комплекс для Барнаула. Среди новостроек лучше предложения не найти.

Руководитель оконной компании "Венталь" Александр Зайцев рассказал, что в оформлении окон ЖК "Крылья" используют архитектурное стекло. Оно пропускает на 25% меньше солнечного света, поэтому будущие жильцы сэкономят на кондиционировании.

Александр Зайцев,

руководитель компании "Венталь":

"Алгоритм" с "Крыльями" берет новую для себя планку. Уверены, что они возведут современное, качественное жилье, а мы им в этом поможем. Нам очень интересно участвовать в этом проекте. Мы давно работаем плечом к плечу и видим, как "Алгоритм" постоянно развивается.

Сергей Буянов,

начальник управления по работе с партнерами и жилищного кредитования алтайского отделения Сбербанка:

Мы часто слышим, что темпы строительства замедляются. Но это точно не про "Алгоритм". За месяц "Алгоритм" проводит презентацию уже второго нового объекта. Это безусловно радует и дает повод для гордости за наших ключевых партнеров.

Подробную информацию о ЖК "Крылья", а также проектные декларации можно посмотреть на сайте ИСК "Алгоритм" alg22.ru.