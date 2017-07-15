Самая дорогая "двушка" в Барнауле стоит 8,8 млн рублей

Самая дорогая двухкомнатная квартира, выставленная на продажу в Барнауле, стоит 8,8 млн рублей. Об этом сообщает портал "Недвижимость.Алтай".
За эту сумму покупателю достанется помещение в 110 кв. метров, расположенное на 4-м этаже дома в центре города недалеко от Диагностического центра.
В квартире есть спальня, зал-гостиная с кожаной мебелью, кухня-столовая с аквариумом, коридор, ванная и душевая со всей необходимой сантехникой. На полу уложены паркет и керамическая плитка.
Объект защищен от проникновения сигнализацией, видео-домофоном и металлической бронированной входной дверью.
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