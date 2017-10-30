Сбербанк анонсировал массовую распродажу офисов в Алтайском крае

Алтайское отделение Сбербанка выставило на продажу 15 офисов в городах и райцентрах. В их числе — помещение в барнаульском ЖК "Анастасия" на Красноармейском. В самом Сбербанке объясняют, что продают помещения, в которых уже нет работающих офисов, сообщает "Банкфакс".
Объявления о продаже опубликованы на площадке "Российского аукционного дома" (РАД). В основном это офисы крупных отделений в райцентрах и городах: Поспелихе, Павловске, Благовещенке и других, а также в Белокурихе, Заринске, Славгороде. Их стоимость составляет от 3,3 млн до 38 млн рублей.
В Барнауле помимо офиса в "Анастасии" также продается помещение на Челюскинцев, 67 (15 млн. рублей).
Начальник отдела недвижимости Алтайского отделения Сбербанка Андрей Соловьев заявил ИА "Банкфакс", что на продажу выставлены помещения, где уже не работают отделения. "Все действующие офисы Сбербанка остаются по существующим адресам, нигде перемещения на данный момент не планируются", — рассказал Соловьев.
По данным altapress.ru, ранее Сбербанк проводил исследование об эффективности расположения своих объектов в Барнауле — их посещаемости, удобстве и так далее. После этого, вероятно, были приняты решение о переформатировании сети.
Параллельно Сбербанк продает помещения и в других городах страны: Москве, Перми, Петрозаводске и других.
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