Сергей Боженко назвал процесс обновления Потока в Барнауле "мучительно сложным"

Altapress.ru писал, что на Потоке нужно расселить 47 аварийных домов. Проживать во многих из них уже давно опасно для жизни. Но собственных денег в бюджете города нет, поэтому администрация города планирует задействовать частных инвесторов.

Сергей Боженко,

замруководителя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

Власти города увязывают планы администрации с планами частных инвесторов, и это все мучительно сложно, потому что кроме строительства жилья необходимо возводить соответствующую социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуры. А это – вопрос очень длительный.

Градостроительный кодекс называет процесс расселения аварийного жилья за счет инвестора "развитием застроенных территорий". Он предполагает, что муниципалитет готовит отдельные микрорайоны к аукциону: формирует участки и принимает проект планировки для будущего строительства с указанием мест расположения жилых домов и соцобъектов для нового населения. А также ведет работу с гражданами, например, организует рыночную оценку их недвижимости, чтобы потом выкупать квадратные метры.

Администрация Барнаула сделала три важных шага навстречу развитию застроенной территории Потока. Во-первых, чиновники инициировали разработку нового генерального плана развития краевой столицы. Согласно ему, микрорайон можно будет застраивать не трехэтажными домами, как разрешает нынешний документ, а многоэтажками. Это позволит инвестору соблюсти свои интересы и не прогореть, расселяя двухэтажки: только на одну уйдет около 70 млн рублей, а под многоэтажный дом нужно снести несколько таких "малышей".

Во-вторых, муниципалитет работает с населением: разъясняет, что их "квадраты" будут выкупать по рыночной цене. Работа непростая: маленькие квартиры в старых домах стоят крайне мало, поэтому на вырученные деньги можно купить весьма скромное жилье. Многих это не устраивает.

В-третьих, прошел аукцион по разработке проекта планировки и межевания группы кварталов в микрорайоне Поток. Победителем стала челябинская компания "Зенит". По условиям аукциона документ должен быть готов к концу 2018 года.

В идеале с этого момента куски квартала можно выставлять на аукцион, по условиям которого инвестор расселяет аварийные дома, а взамен получает территорию для строительства своего объекта. Причем претенденты уже есть. Пока они заняты точечным строительством на месте выкупленных промзон.

Проблема в том, что генплан Барнаула не могут принять с начала 2016 года: документ все еще дорабатывают. А также настораживает, что проектировщик "Зенит" забрал заказ на проектирование Потока, сбив цену с 7,1 млн рублей до 1,36 млн рублей.

Факт

Администрация Барнаула планирует развивать еще одну застроенную территорию — микрорайон Северо-Западный.