"Школа риэлтора" научит продавать

На первом уровне обучают новичков, которые не имеют опыта работы в профессии. На втором дается углубленное изучение предметов по стандартам Российской гильдии риэлторов для людей, которые уже работают на рынке недвижимости. Третий уровень предусмотрен для руководителей агентств недвижимости. Обучение на каждом уровне сопровождается сдачей квалификационных экзаменов и выдачей аттестатов и сертификатов.

Марина Ракина,

президент "Союза риэлторов Барнаула и Алтая":

Марина Ракина. Наша школа работает уже четвертый год и пользуется популярностью у разных людей. Знания, которые мы даем, очень приближены к практике и помогают новичкам с первых дней освоиться в профессии: находить клиентов, делать "холодные" звонки, правильно выстраивать диалог и сопровождать сделку. То есть мы даем знания, которые сегодня нужны любому специалисту в области продаж. Большим преимуществом "Школы риэлтора" является стажировка и трудоустройство.

Профессия риэлтора в последние годы претерпевает значительные изменения, идет отстройка серьезных агентств от маклеров. Качество работы современного риэлтора, уровень оплаты его труда сопоставимы с деятельностью высококлассного "продажника". Он может грамотно выявить потребности клиента и предложить наиболее подходящий продукт на рынке вторичного или первичного жилья.

Обучение в "Школе риэлтора" проводится в вечернее время. Для новичков продолжительность занятий – 1 месяц. Стоимость – 4500 руб. Два раза в неделю группы учащихся работают с бизнес-тренерами, изучают законодательство с преподавателями алтайских вузов, особенности рынка недвижимости региона.

Место проведения занятий – учебный центр "Союза риэлторов Барнаула и Алтая": г. Барнаул, пр. Ленина, 39.

Записаться в "Школу риэлтора" можно по телефону 8 (3852) 53-48-25, или оставить заявку на сайте.

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