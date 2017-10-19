"Сибирия" показала, каким будет обновленный Старый базар

Рендеры обновленного здания Старого базара. Фото : barnaul.org. Рендеры обновленного здания Старого базара. Фото : barnaul.org. Рендеры обновленного здания Старого базара. Фото : barnaul.org.

Проект обновления здания Старого базара разрабатывает институт "Алтайгражданпроект". На визуализации, представленной главе города, видно решение фасадов, которые выходят на пр. Ленина и ул. Мало-Тобольскую.

Ритм архитектуре первого этажа придают колонны. Их авторы проекта предлагают выполнить из светлого материала, который органично сочетается с массивным фасадным остеклением верхней части здания. Как и обещали маркетологи проекта, здесь появилось множество входов в кафе и рестораны — заведения общепита займут на рынке весь первый этаж.

Второй этаж, там где собственник хочет сохранить продуктовый рынок, появилась терраса. Скорее всего она опоясывает все здание и там можно будет прогуляться.

Ранее участники проекта обновления Старого базара рассказывали, что в здании планируют заменить инженерные коммуникации, установить эскалаторы, траволаторы и лифт, обновить архитектуру. На данный момент они демонтировали лестницы, по которым можно было попасть на второй этаж здания с улицы. Собственники планируют открыть рынок в сентябре 2018 года.

Факт

11 октября в ходе встречи с мэром Барнаула Сергеем Дугиным губернатор края Александр Карлин несколько раз подчеркнул, что мэрия должна вести максимально открытую информационную политику, чтобы жители понимали, что, как и почему в нем меняется. В качестве примера он привел ситуацию вокруг рынка "Центральный". Глава региона пояснил, что информационный вакуум вокруг проекта заполняется "грязной информацией, ангажированной". "Дня не проходит, чтобы мы каких-то фантазий на эту тему не прочитали", - подчеркнул Карлин.

Справка

Здание Старого базара администрация Барнаула смогла продать с 19-ой попытки. Первоначально в 2011 году его предлагали за 196 млн рублей. В начале апреля 2017 года компания, входящая в структуру "Сибирии", купила объект за 53,3 млн рублей. Землю под ним новый собственник взял в аренду.