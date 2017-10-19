"Сибирия" показала, каким будет обновленный Старый базар

Главе администрации Барнаула Сергею Дугину показали рендеры обновления фасада рынка "Центральный" (Старый базар), пишет официальный сайт города. Альбом продемонстрировал Сергей Мудрик, руководитель компании "Сибирия", которая весной этого года стала собственником здания.
Проект обновления здания Старого базара разрабатывает институт "Алтайгражданпроект". На визуализации, представленной главе города, видно решение фасадов, которые выходят на пр. Ленина и ул. Мало-Тобольскую.
Ритм архитектуре первого этажа придают колонны. Их авторы проекта предлагают выполнить из светлого материала, который органично сочетается с массивным фасадным остеклением верхней части здания. Как и обещали маркетологи проекта, здесь появилось множество входов в кафе и рестораны — заведения общепита займут на рынке весь первый этаж.
Второй этаж, там где собственник хочет сохранить продуктовый рынок, появилась терраса. Скорее всего она опоясывает все здание и там можно будет прогуляться.
Ранее участники проекта обновления Старого базара рассказывали, что в здании планируют заменить инженерные коммуникации, установить эскалаторы, траволаторы и лифт, обновить архитектуру. На данный момент они демонтировали лестницы, по которым можно было попасть на второй этаж здания с улицы. Собственники планируют открыть рынок в сентябре 2018 года.
Факт
11 октября в ходе встречи с мэром Барнаула Сергеем Дугиным губернатор края Александр Карлин несколько раз подчеркнул, что мэрия должна вести максимально открытую информационную политику, чтобы жители понимали, что, как и почему в нем меняется. В качестве примера он привел ситуацию вокруг рынка "Центральный". Глава региона пояснил, что информационный вакуум вокруг проекта заполняется "грязной информацией, ангажированной". "Дня не проходит, чтобы мы каких-то фантазий на эту тему не прочитали", - подчеркнул Карлин.
Справка
Здание Старого базара администрация Барнаула смогла продать с 19-ой попытки. Первоначально в 2011 году его предлагали за 196 млн рублей. В начале апреля 2017 года компания, входящая в структуру "Сибирии", купила объект за 53,3 млн рублей. Землю под ним новый собственник взял в аренду.
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