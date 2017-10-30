Скидки на квартиры в центре Барнаула до 10%. Готовые квартиры - в готовом доме

Хотите стать новоселами уже в этом году? Такую возможность предоставляет застройщик жилого комплекса “Изумрудный”. Дом уже готов к вводу в эксплуатацию. А отличное качество строительства обеспечено одной из ведущих строительных компаний города Барнаула.
С 25 октября 2018 года, стартует акция от застройщика ООО “ИСК Вектор”.
Так, студию, площадью 20,13 квадратных метров, можно приобрести всего за 1 016 000 рублей.
Однокомнатную квартиру-студию площадью почти 25 квадратных метров можно приобрести всего за 1 135 000 рублей.
Евро-двушку, площадью 29,22 квадратных метра можно приобрести за 1 315 000 рублей.
Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоит всего 1 775 000 рублей.
Так же необычен подход застройщика к благоустройству территории. Помимо обычного уличного благоустройства придомовой территории, предусмотрены: крытая детская площадка, крытая спортивная зона для игры в стрит-бол и крытый мини тренажерный зал. Так же в общей зоне будет расположен теннисный стол. Подобного подхода к будущему комфорту жильцов Барнаул пожалуй еще не было.
Места общего пользования так же впечатляют. Застройщик не экономил на отделочных материалах и выполнил отделку подъездов практически как в домах бизнес-класса!
Доступна ипотека ведущих банков. На выгодных условиях. Возможно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.
Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000
Застройщик: ООО “ИСК Вектор”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф. Банки-партнеры: ВТБ24 (ПАО), ПАО "АК БАРС" БАНК, ПАО "Совкомбанк", ПАО РОСБАНК, Банк "Левобережный" (ПАО). Информация действительна на момент публикации