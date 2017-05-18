Сколько нужно доплатить барнаульцу за еще одну комнату к квартире

Чтобы переехать из однокомнатной в двухкомнатную квартиру в Барнауле, нужно доплатить 740 тысяч рублей. Обмен "двушки" на "трешку" обойдется в 917 тысяч, выяснил портал "Мир квартир". Издание исследовало 69 крупнейших городов России и подсчитало, во сколько обходится улучшение жилищных условий.
Портал отталкивался от средней цены квартиры в городе. Чтобы перебраться из однокомнатной в двухкомнатную, среднестатистическому жителю нашей страны потребуется 905 тыс. руб. Переезд из "двушки" в "трешку" обойдется несколько дороже — в 1,25 млн рублей. Чтобы увеличить площади сразу на две комнаты, придется доплатить 2,1 млн рублей.
Дешевле всего обмен обойдется жителям Магнитогорска. Там, продав однокомнатную квартиру, нужно доплатить 473 тыс. руб. за двухкомнатную. Это меньше половины стоимости первоначального имущества. Половину цены "однушки" придется изыскать для переезда в Томске, Твери или Барнауле.
Сочинцам нужно будет заплатить "две цены" однокомнатной квартиры, чтобы купить двухкомнатную — 3 млн рублей. В абсолютных цифрах побеждают Москва и Питер. В этих городах переезд обойдется в 5,9 и 2,1 млн рублей соответственно. Портал отмечает, что на эти деньги можно купить отличную однокомнатную квартиру в Краснодаре, или двухкомнатную в Саратове.
Переезд из "двушки" в "трешку" в половине городов России обойдется в 1,2 миллиона. В 30 городах придется доплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. В лидерах доплат столичные города. Питерские "трешки" превышают по стоимости "двушки" на 4,3 млн рубля, сочинские — на 4,8 млн рубля, а самые "крутые" московские — на целых 11,1 млн рублей.
По данным "Мира квартир", однокомнатная квартира в Барнауле стоит 1,4 млн рублей, а двухкомнатная — 2,2 млн. За обмен надо доплатить 740 тыс. руб. За переезд из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру придется отдать 917 тыс. руб.
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