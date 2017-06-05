Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве после реновации

После сноса пятиэтажек и строительства на их месте многоэтажек цены на жилье в Москве не вырастут, а скорее упадет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире НТВ.
"Я думаю, что цены точно не будут расти, а скорее всего, несколько снизятся", — заявил Собянин. По его словам. в городе "катастрофически не хватает нового жилья", при этом 90% квартир покупают москвичи. Строительство "дополнительных квадратных метров" сможет "давить на рынок", таким образом снижая цены, отметил мэр Москвы.
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