Недвижимость

Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве после реновации

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Сегодня, 09:44.
Недвижимость

После сноса пятиэтажек и строительства на их месте многоэтажек цены на жилье в Москве не вырастут, а скорее упадет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире НТВ.

Сергей Собянин.
Сергей Собянин. Фото : kremlin.ru.

"Я думаю, что цены точно не будут расти, а скорее всего, несколько снизятся", — заявил Собянин. По его словам. в городе "катастрофически не хватает нового жилья", при этом 90% квартир покупают москвичи. Строительство "дополнительных квадратных метров" сможет "давить на рынок", таким образом снижая цены, отметил мэр Москвы.

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