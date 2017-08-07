Союз строителей приглашает присоединиться к профессиональному празднику.

Проведение Дня строителя - добрая традиция Союза строителей Алтайского края, которая ранее за рамки членов общественной организации не выходила. Однако в этом году планируется задать более торжественную атмосферу для гостей и участников и вывести мероприятие на общегородской уровень.

"В Алтайском крае более 2000 строительных компаний и 20 000 строителей. Нам хотелось бы поздравить каждого, кто причастен к такому тяжелому созидательному труду. Строительство родного города и создание такого дома для будущих поколений, в котором хочется жить – действительно благородное дело и день строителя - это еще один повод посмотреть на результаты нашего общего труда и оценить дальнейшие перспективы" - говорят организаторы мероприятия.

Игорь Перемазов,

исполнительный директор Союза строителей:

Игорь Перемазов. Прежде всего хотелось бы поздравить всех строителей, проектировщиков, архитекторов, работников стройиндустрии, наших ветеранов строителей с наступающим праздником Днем Строителя. Строитель - это одна из ведущих профессий в экономике Алтайского края. Это люди, которые преображают и улучшают качество жизни нашего населения. Труд очень сложный, требующий физических, творческих, эмоциональных и нравственных затрат. Совместно с администрациями края и города, Министерством строительства - мы приглашаем 10 августа все трудовые коллективы принять участие в празднике во Дворце Культуры Моторостроителей. На торжественном мероприятии будут вручаться грамоты наиболее заслуженным людям Алтайского края, а также пройдет праздничный концерт посвященный этой дате.

Сегодня передовиками строительства можем назвать таких застройщиков как “Жилищная Инициатива", ИСК "СОЮЗ", ПСК "Строительная Перспектива", СК "Сибирия", "ПР Холдинг", "Дострой-Барнаул", "Алгоритм", "Селф", "Алтйэнергожилстрой", "Карнеол", "Горем-3", "СтройСиб" и многих других, однако общаясь в основном с застройщиками, горожане не знают, кто еще участвует в создании будущего жилья, а их вклад не менее ценен. Это проектировщики зданий и производители строительных материалов, железобетонных изделий.

Организатор мероприятия – Союз строителей Алтайского края. Организации удалось собрать ведущих строителей города - застройщиков, проектировщиков, производителей, архитекторов - всех, кто так или иначе, причастен к строительству и развитию Барнаула и объединить для решения общественно-значимых задач в своей сфере.

"За последние годы мы многого достигли, об этом говорят новые микрорайоны, детские сады, школы и другие объекты социального назначения. Реконструируется историческая часть города, сегодня мы видим, как популярен среди горожан Нагорный парк. В скором времени появятся красивейшая набережная, "Барнаульский Арбат". Город преображается, об этом, конечно, хотелось бы говорить чаще. И поддерживать масштаб праздника мы хотим каждый год" - отмечают в Союзе строителей.

Праздничной программой занимается комитет по культуре г. Барнаула. На сцене моторостроителей гости мероприятия увидят духовой оркестр, популярные творческие коллективы города Барнаула, а также смогут разделить праздничную атмосферу мероприятия.

Праздник планирует принять более 500 человек, неравнодушных к развитию собственного города. Мероприятие посетят представители администрации Алтайского края, министерства строительства Алтайского края, администрации города Барнаула, а также Совета Ветеранов союза строителей Алтая.

Дата и время: 10 августа 2017 г., 15.00

Место: ДК "Моторостроителей", ул. Германа Титова, 50-а

Регистрация на мероприятие по телефону 202-000

Вход свободный!