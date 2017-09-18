Недвижимость

Спортивный фундамент "Династии девелопмент"

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Сегодня, 14:33.
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16 сентября на старт "Кросса наций" вышла команда инвестиционно-строительной компании "Династия девелопмент".

Несколько десятков человек в майках с символикой "Династии девелопмент" – это не только сотрудники компании, но и их родственники, друзья.

Марина Гредникова,
директор компании "Династия девелопмент":

"Династия девелопмент" – молодая, прогрессивная компания, которая инвестирует в строительство. А спорт – это тот фундамент, на котором правильнее всего строить свою жизнь. Поэтому мы своим примером призываем всех инвестировать в спорт, в здоровье!

"Кросс наций".
"Кросс наций".

Интересно, что объект, в который сейчас инвестирует "Династия", это жилой комплекс со спортивным названием "Олимпийский".

Марина Гредникова,
директор компании "Династия девелопмент":

Этим мы хотели подчеркнуть нашу ориентацию на спорт, здоровый образ жизни, формирование правильной среды в доме. Рядом – ледовый дворец и объекты спортивного кластера, где "Династия" помогает строить теннисные корты и хоккейную площадку. Так что наш дом окажется в своеобразной "олимпийской деревне". В самом доме запроектирован большой спорткомплекс. И темпы строительства у нас "олимпийские" – за год мы подняли дом уже до шестого этажа, а осенью 2018 года намерены начать передачу квартир жильцам.

"Кросс наций".
"Кросс наций".

ЖК "Олимпийский" (Павловский тракт, 291) – это 16-этажный четырехподъездный монолитно-кирпичный дом на 374 квартиры. При строительстве применяются инновационные технологии шумоизоляции, сухой стяжки пола.

Разнообразие планировок (37 видов) позволяет выбрать именно ту квартиру, которая максимально соответствует как желаниям, так и возможностям клиента.

Застройщик АО "Барнаулкапстрой"

Телефон отдела продаж 58-22-58
Проектная декларация на сайте www.gk-olympic.ru

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