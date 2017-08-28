Застройщик обвинил дольщиков в срыве сроков сдачи "Демидов парка"

Госинспекция пригласила на совещание представителей дольщиков. Они рассказали, что на площадке работают не 40 человек, как рассказывали ранее, а гораздо меньше. Кроме того, в доме не смонтировано до конца кровля, не везде есть окна, поэтому дождевая вода заливает фасады. Они опасаются, что качество переданных квартир будет неудовлетворительным.

Андрей Степанов,

начальник Государственной инспекции Алтайского края:

Одно из последних обязательств "Аспекта" — сдать четыре секции дома в текущем году. Мы проинспектировали стройку. По нашим данным, строители отстают на два месяца, что вызывает определенное напряжения.

Представитель застройщика Владимир Шрамко согласился, что "Аспект" отстает от принятого графика работ, но планирует наверстать сроки. Собравшиеся сомневались. Ольга Дерявская, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции, сообщила, что так и не увидела договоров подряда на необходимый перечень работ: "Их обещали представить еще два месяца назад".

У чиновников вызывает опасение подготовка новостройки к зиме. Без ответа остался вопрос Игоря Спивака, начальника управления строительства и территориального планирования краевого Минстройтранса.

"Даже если вы начнете работать прямо сейчас, то успеть до отопительного сезона в октябре будет сложно", — заявил Спивак. В Госинспекции добавили, что так и не увидели проекта разделения дома на две очереди ввода. Это ставит под вопрос запуск отопления в первых блок-секциях.

Владимир Шрамко отчитался о проделанной работе, например, сообщил, что почти построена газовая котельная, в ближайшее время закроют ее фасады и перейдут к пуско-наладке. Однако он не смог назвать подрядчиков по определенным видам работ, сославшись на то, что переговоры постоянно срываются.

Владимир Шрамко,

директор компании "Аспект":

Те митинги, которые сегодня устраивают дольщики, тот фон, который идет, он отталкивает подрядчиков. К нам приходили достаточно сильные компании со своими оборотными средствами, но когда они приезжают на строительную площадку, их за рукав дергает дольщик: "Вы будете здесь строить? Здесь все плохо". Я может эмоционально скажу, но эту ситуацию создают сами дольщики. Ну давайте говорить, что все плохо и все виноваты, но это не решит проблемы. Вся эта ситуация, которая нагнетается в СМИ и государственными представителями, будто говорит: "Мимо проходите". Будто здесь зона радиация какая-то. Это обычный дом. Он обычно строится. Не секрет, что по другим стройкам расчет за материалы и работы часто идет квартирами и не надо говорить, что по этому дому что-то не так.

Представитель подрядной организации, которая занята монтажом навесных фасадов, пояснил, что за новые виды работ он не берется, так как уже поздно и он не выполнит их в назначенный срок. Нести ответственность за срыв контракта он не хочет.

Совещание закончилось на обещании "Аспекта" в течение двух недель предоставить договоры подряда, а также заверением, что назначенные сроки строители выдержат. "Как и планировали, первые три блок-секции мы введем к концу года", — подчеркнул Владимир Шрамко.

Представители Госинспекции и Мистройтранса не сомневаются, что дом достроят, но вопрос сроков остается открытым.

Цитата

Игорь Спивак,

начальника управления строительства и территориального планирования краевого Минстройтранса:

Администрация края действительно планирует купить квартиры для медиков нового тубдиспансера. Но делают это только через процедуру аукциона, причем закупить можно только квартиры во введенном в эксплуатацию доме.

Справка

ЖК "Демидов Парк" — это проект, который должен развернуться на 25 гектарах в Новоалтайске. Всего в нем запланировано 15 высотных домов на 5 тыс. квартир общей площадью 200 тыс. кв. метров. В комплексе предусмотрен собственный парк площадью более 5 гектаров. Также здесь спроектировано три детских сада, школа, парковки, торгово-развлекательный центр с фитнес-клубом. Проект реализует компания "Аспект". С мая 2016 года она приостановила строительство дома и возобновила в сентябре после вмешательства краевых властей.