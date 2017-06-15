Недвижимость

Старт продаж первого дома в ЖК "Новый квартал"

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Сегодня, 12:52.
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Строительная компания "Мой Дом" объявляет об открытии продаж квартир в первом строящемся доме по адресу ул. Челюскинцев, 80-в жилого комплекса "Новый квартал".

Новый квартал расположился недалеко от центра города, сохраняя при этом быстрый выезд из города на новый мост.

Здесь сформирована социальная и транспортная инфраструктура, в шаговой доступности общественного транспорта.

Старт продаж первого дома в ЖК "Новый квартал".
Старт продаж первого дома в ЖК "Новый квартал".

Комплексный подход при проектировании квартала позволит рационально сформировать пешеходные связи, зонирование на парковочные площади и территории отдыха для детей и взрослых.

В ночное время освещение площадок будет обеспечивать сеть парковых светильников, а безопасность – видеокамеры, расположенные на зданиях.

Старт продаж первого дома в ЖК "Новый квартал".
Старт продаж первого дома в ЖК "Новый квартал".

Первый восемнадцатиэтажный монолитный дом с кирпичным заполнением стен рассчитан на 238 квартир. В линейке предложения представлены квартиры от 19,51 кв.м до 47,69 кв.м. На первом этаже расположены колясочные, магазины и офисы.

Планировка.
Планировка.

Квартиры максимально готовы к ремонту - стены и стяжка пола выполнены в рамках незначительных допустимых отклонений — вам не придется переделывать работу за строителями. С такими условиями вы можете сделать ремонт в рекордно короткие сроки. Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте – наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах.

В каждой планировке вы найдете теплую лоджию с шириной, позволяющей расположить кровать, а кто не нуждается в дополнительном спальном месте может разместить там кабинет или комнату отдыха.

Срок реализации проекта 1 квартал 2020 г.

На старте продаж квартиры представлены от 940 000 рублей.

Квартиры в новом доме можно приобрести как за наличный расчет, так и с помощью рассрочки, предоставляемой застройщиком сроком на один год.

Оценить качество отделки и получить консультацию специалиста можно по адресу: ул. Гулькина, 41 или по тел. 533-991.

Рассрочка предоставляется застройщиком ООО "Мой Дом". Проектная декларация опубликована на сайте: БАРНАУЛДОМ.РФ. Информация действительна на момент размещения

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