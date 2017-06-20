Стать новоселом уже в этом году за 1 000 000 рублей

Квартиры в центре города Барнаула от ЖК "ИЗУМРУДНЫЙ".
Заканчивается строительство жилого дома в центре Барнаула по улице Песчаная 19. Каркас здания полностью готов, установлено остекление, завершается монтаж фасада, на финальной стадии находятся внутренние работы. Дом постепенно готовится к сдаче. Стать новоселом можно уже в этом году. Причем удивляет не только скорость и качество строительных работ, но и цены жилого комплекса.
Так однокомнатную квартиру-студию, площадью 20,13 квадратных метров, можно приобрести всего за 1 000 000 рублей.
Однокомнатную квартиру, площадью 29,22 квадратных метра можно приобрести за 1 375 000 рублей.
Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоит всего 1 875 000 рублей.
Основные преимущества нашего дома:
- Комплекс расположен в тихом центре города;
- Развитая инфраструктура, в шаговой доступности торговые центры, детский сад, школы, а также лучшие ВУЗы города;
- Нет нежилых помещений;
- Быстрый и тихий лифт;
- Комфортные лестничные площадки с искусственным и естественным освещением;
- Зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
- Крытые детская и спортивная площадки;
- Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.И все это по рекордно низким для центра города Барнаула ценам.
Действует выгодная программа рассрочки от застройщика, доступна ипотека.
Спешите - квартиры от 1 000 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!
Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: изумрудный-жк.рф
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