Недвижимость

Стать новоселом уже в этом году за 1 000 000 рублей

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Сегодня, 09:05.
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Квартиры в центре города Барнаула от ЖК "ИЗУМРУДНЫЙ".

Квартиры в центре города Барнаула от ЖК "ИЗУМРУДНЫЙ".
Квартиры в центре города Барнаула от ЖК "ИЗУМРУДНЫЙ". Фото : Архив ООО "ИСК Вектор".

Заканчивается строительство жилого дома в центре Барнаула по улице Песчаная 19. Каркас здания полностью готов, установлено остекление, завершается монтаж фасада, на финальной стадии находятся внутренние работы. Дом постепенно готовится к сдаче. Стать новоселом можно уже в этом году. Причем удивляет не только скорость и качество строительных работ, но и цены жилого комплекса.

Так однокомнатную квартиру-студию, площадью 20,13 квадратных метров, можно приобрести всего за 1 000 000 рублей.

Однокомнатную квартиру, площадью 29,22 квадратных метра можно приобрести за 1 375 000 рублей.

Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоит всего 1 875 000 рублей.

Основные преимущества нашего дома:

  • Комплекс расположен в тихом центре города;
  • Развитая инфраструктура, в шаговой доступности торговые центры, детский сад, школы, а также лучшие ВУЗы города;
  • Нет нежилых помещений;
  • Быстрый и тихий лифт;
  • Комфортные лестничные площадки с искусственным и естественным освещением;
  • Зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
  • Крытые детская и спортивная площадки;
  • Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.И все это по рекордно низким для центра города Барнаула ценам.

Действует выгодная программа рассрочки от застройщика, доступна ипотека.

Спешите - квартиры от 1 000 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ: изумрудный-жк.рф

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