Стать новоселом уже в этом году за 1 000 000 рублей

Заканчивается строительство жилого дома в центре Барнаула по улице Песчаная 19. Каркас здания полностью готов, установлено остекление, завершается монтаж фасада, на финальной стадии находятся внутренние работы. Дом постепенно готовится к сдаче. Стать новоселом можно уже в этом году. Причем удивляет не только скорость и качество строительных работ, но и цены жилого комплекса.

Так однокомнатную квартиру-студию, площадью 20,13 квадратных метров, можно приобрести всего за 1 000 000 рублей.

Однокомнатную квартиру, площадью 29,22 квадратных метра можно приобрести за 1 375 000 рублей.

Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров стоит всего 1 875 000 рублей.

Основные преимущества нашего дома:

Комплекс расположен в тихом центре города;

Развитая инфраструктура, в шаговой доступности торговые центры, детский сад, школы, а также лучшие ВУЗы города;

Нет нежилых помещений;

Быстрый и тихий лифт;

Комфортные лестничные площадки с искусственным и естественным освещением;

Зеленый двор, закрытый от чужих глаз;

Крытые детская и спортивная площадки;

Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.И все это по рекордно низким для центра города Барнаула ценам.

Действует выгодная программа рассрочки от застройщика, доступна ипотека.

Спешите - квартиры от 1 000 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000

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