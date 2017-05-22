В Барнауле суд не разрешил снести офисник, переделанный из общественного туалета

Небольшое здание на пр. Ленина, 19а (слева от кинотеатра "Родина") площадью 54 кв. метра и участок под ним в 104 кв. метра принадлежат предпринимателю Андрею Степурко, указано в материалах арбитражного разбирательства.

Здание когда-то было общественным туалетом. Но предприниматель его реконструировал и сделал офисным. Заменил конструктивные элементы на аналогичные (стены, перекрытия, кровля), отремонтировал фундамент. Изменил толщину стен и перепланировал помещения — в итоге площадь увеличилась на 4 кв. метра.

Однако городские власти усмотрели в этом здании признаки самовольной постройки. И комитет по строительству и архитектуре обратился в арбитражный суд края, потребовав обязать Андрея Степурко снести его.

Представитель комитета заявил, что здание построено без разрешения на строительство и с нарушением строительных норм и правил. Но доказать необходимость сноса ему не удалось.

Эксперт Вячеслав Клапанюк из фирмы "Спецсервис", привлеченный к делу, пояснил, что после реконструкции размеры здания не изменились. Да, недостатки выявлены. Но они устранимые (а часть из них вообще не связаны с реконструкцией) и могут быть ликвидированы без сноса.

Среди недостатков, например, отсутствие козырька и крыльца у входа в здание. Кроме того, здание расположено слишком близко к другому (расстояние меньше шести метров) и слишком близко к тепловой сети. При этом, как полагали эксперты, нарушения не оказывают влияние на прочность основных конструкций, угроза обрушения отсутствует.

Представитель Андрея Степурко тоже настаивал на том, что здание после реконструкции осталось в прежних границах, его длина, ширина, этажность, высота не изменились, отступы от близлежащих объектов тоже остались прежними.

Здание не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а для устранения недостатков заключены договоры с подрядчиком на выполнение входной группы в здание и установку противопожарных окон и дверей. Такой недостаток как слишком близкое расстояние до других зданий устраняется путем устройства противопожарных преград I типа.

Собственник части здания кинотеатра "Родина" дал согласие на установку противопожарного окна, собственник участка сети — на проведение работ по устранению нарушений. Поэтому представитель предпринимателя полагал, что недостатки можно устранить и без сноса здания.

Суд отметил, что собственник участка имеет право возводить на нем здания, строения и сооружения в соответствии с целевым назначением участка. Участок под туалетом относится к землям населенных пунктов, видом разрешенного использования является "использование для объектов общественно-делового значения". А спорный объект реконструируется под офисное здание - то есть как раз под объект общественно-делового назначения.

Из определения

Арбитражного суда Алтайского края:

Таким образом, ответчик осуществляет использование принадлежащего ему на праве собственности земельного участка в соответствии с его назначением и видом разрешенного использования.

К тому же при продаже здания Андрею Степурко путем приватизации не возник вопрос о его расположении с нарушением СНиПов. По этому и ряду других оснований суд отказался удовлетворить требования комитета снести здание. Решение вынесено 18 мая в первой инстанции.