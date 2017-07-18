Недвижимость

Уникальное предложение! Двухуровневые апартаменты всего за 1 085 000 рублей

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Сегодня, 09:00.
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В одном из лучших районов города Барнаула, на улице Шумакова, продолжается строительство АК “SKY-M”. Дом строится по новейшим энергосберегающим технологиям 21 века.

Двухуровневые апартаменты всего за 1 085 000 рублей!
Двухуровневые апартаменты всего за 1 085 000 рублей! Фото : архив ООО "Сентябрь".

Монолитный каркас прослужит верой и правдой более 150 лет. Технология "мокрого многослойного фасада" CERESIT позволит сохранять до 30% тепловой энергии! Так же в комплексе будут установлены солнечные батареи для освещения общественных мест!

Идеология “SKY-M” проста: жить комфортно - по доступной цене! Ведь стоимость студии начинается всего от 649 000 рублей!

А необыкновенно комфортные двухуровневые апартаменты, вы можете приобрести всего за 1 085 000 рублей. Такой формат сегодня популярен в Европе и США, и считается жильем повышенного комфорта.

Двухуровневые апартаменты всего за 1 085 000 рублей!
Двухуровневые апартаменты всего за 1 085 000 рублей!

В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", ТРЦ "Лето", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В 5 минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3 минутах находится лучший в городе фитнесс-клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнесс-клуб "Аврора". В 10 минутах - стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними из лучших в городе.

Спешите - квартиры от 649 000 рублей еще в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: 55-28-68

Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info

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