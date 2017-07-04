У строителей Алтайского края не востребовнно долевок на 30 млрд рублей

Ольга Дерявская, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции, рассказала, что в первом полугодии в Алтайском крае строили 142 объекта с привлечением средств дольщиков. Из низ 133 — многоквартирные дома, в которых дольщики приобрели 8 тысяч квартир на 20 млрд рублей. Количество застройщиков 61.

Но количество заключенных договоров долевого участия в строительстве сократилось с 1,5 тысяч в первом полугодии 2016 года до 1,3 тысячи за аналогичный период 2017-го. И в целом, отметил начальник госинспекции Андрей Степанов, на рынке Алтайского края не востребовано еще около 60% долевок.

Андрей Степанов,

начальник Госинспекции Алтайского края:

На инвестиционный климат влияет покупательская способность. В долевом строительстве по анализу экономических отчетов мы видим, что не востребованного жилья - 60%. Это одна из причин, по которой нужно повышать его привлекательность, поддерживать покупательский спрос. А пути могут быть разными. Качество - это один из критериев, за который мы несем солидарную ответственность. Я говорю о проектировщиках, экспертах, строителях и инспекции. Но оценку дают граждане.

Степанов отметил, что ситуация тревожная. "Претензий к новому жилью все больше и больше. Я понимаю, что есть вопросы эксплуатации, но есть много вопросов к конструктиву и качеству произведенных работ. Я здесь не для того, чтобы кого-то обвинять. А лишь высказываю свою озабоченность. Это сегодня в руках нашей совместной работы", - подчеркнул спикер.

Из приведенной Степановым цифры следует, что у строителей в запасе квартир еще на 30 млрд рублей, а в целом емкость рынка строящегося жилья в регионе - 50 млрд рублей. Но объемы сжимаются. За январь-июнь 2017 года в госинспекцию поступило только 58 извещений о начале строительства. Это на 24 извещения меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Добавим, что по данным Алтайкрайстата, по итогам пяти месяцев текущего года в крае построили 2,2 тысячи новых квартир. Это на 48,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лучше выглядит ввод домов, построенных индивидуальными застройщиками. За счет собственных и заемных средств они ввели 64,2 тыс. кв.м жилья. Это на 27% меньше, чем за январь-мая 2016 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-мае 2017 года составил 6,7 млрд рублей, что на 13,6% меньше января-мая 2016 года (8,2 млрд рублей).

Факт

В текущем году В Алтайском крае запланировано ввести 55 многоквартирных домов. За шесть месяцев введено 16. Из них 7 семь раньше срока.