Недвижимость

В Алтайском крае дома необоснованно включали в программу капремонта

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Сегодня, 20:04.
Недвижимость

Прокуратура Алтайского края провела проверку, в результате которой обнаружили дома, необоснованно включенные в программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Капремонт домов в Заринске.
Капремонт домов в Заринске. Фото : altairegion22.ru.

Проверка показала, что 11 домов в Барнауле включили в программу, хотя по решению суда там должны были отремонтировать лишь отдельные конструкции за счет городского бюджета, а не на взносы собственников.

А в Бийске собирались ремонтировать дом, который признали аварийным.

По требованию прокуроров нарушения устранили, а руководителю Регионального оператора внесли три представления, на рассмотрении в суде находится иск прокурора Октябрьского района Барнаула о некачественном ремонте.

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