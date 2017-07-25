В Алтайском крае дома необоснованно включали в программу капремонта

Прокуратура Алтайского края провела проверку, в результате которой обнаружили дома, необоснованно включенные в программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что 11 домов в Барнауле включили в программу, хотя по решению суда там должны были отремонтировать лишь отдельные конструкции за счет городского бюджета, а не на взносы собственников.
А в Бийске собирались ремонтировать дом, который признали аварийным.
По требованию прокуроров нарушения устранили, а руководителю Регионального оператора внесли три представления, на рассмотрении в суде находится иск прокурора Октябрьского района Барнаула о некачественном ремонте.
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