В Алтайском крае пополнился реестр дольщиков с нарушенными правами

Согласно приказу Минрегиона России №403, попасть в реестр дольщиков, чьи права были нарушены, можно на основании заявления. В Алтайском крае в него включили 100 граждан, которые приобрели долевки в трех объектах. Из них два дома строили в Новоалтайске. Это "Демидов Парк" на ул. Прудской, 40 ("Аспект") и Южсиба, 52 ("Строй-Тактика"). И один дом в Барнауле на пр. Канатном, 46б возводила "Сибирь звезда".

Еще в Алтайском крае в банкротстве находятся застройщики 4 объектов, но дольщики не подавали заявлений в реестр. В их числе УК "Центр", который планировал построить 12-этажный дом на ул. Интернациональная, 130, но проект остановили на уровне котлована.

Ольга Дерявская,

начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции:

Там зарегистрировано всего 15 договоров долевого участия. По сути граждане являются инвесторами. Сейчас они обдумывают: либо создать жилищно-строительный кооператив и достроить дом, либо продать земельный участок и вернуть деньги.

Два застройщика банкротятся в Белокурихе. На улице Бийская, 13 дом не смог достроить "Мегаком-Медиа" и еще два дома не завершила "Горноалтайская строительная компания". По последней дольщики получают выплаты со страховых компаний, а также конкурсный управляющий продает два незавершенных объекта, чтобы выручить деньги на погашение долгов.

Факт

Первый список обманутых дольщиков Алтайского карая начали формировать в 2001 году, клиенты "Барнаулстроя" обнаружили, что их квартира куплена еще кем-то. Набралось всего около 1 тысячи несостоявшихся собственников. Чтобы решить вопрос, для них на бюджетные деньги построено пять домов на 805 квартир. Список почти полностью закрыли летом 2015 года. Тогда об этом сообщил Андрей Геттих, на тот момент заместитель начальника Главстроя Алтайского края.