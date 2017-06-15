В алтайском Сбербанке резко вырос спрос на ипотечные кредиты

По словам Максима Баукова, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка, процентные ставки по ипотечным кредитам сегодня самые низкие за последние 10 лет. Интерес заемщиков подогревают и цены на недвижимость: в зависимости от типа квартиры и населенного пункта они могут быть как ниже на 10-20%, чем восемь лет назад, так и на том же уровне. "Но точно не выше", - говорит Бауков.

Сбербанк снижал процентные ставки в этом году уже трижды. Последнее изменение произошло совсем недавно: с 1 июня были понижены ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составило 0,2-0,75 процентных пункта. С 1 июня увеличена и скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 процентных пункта.

Причем для молодых семьей (один из супругов младше 35 лет) ставки снизились уже ниже 10% - они составляют 9,75% и выше.

В итоге в мае в алтайское отделение Сбербанка поступило вдвое больше заявок на ипотеку, чем в апреле. Как полагает Максим Бауков, по итогам 2017 года объем выданных кредитов увеличится на 12%, а всплеск интереса к этому продукту в мае он объясняет очередным снижением процентных ставок.

Максим Бауков,

заместитель управляющего алтайским отделением Сбербанка:

Были случаи, когда наши заемщики, подававшие заявки в апреле, узнав о снижении ставок, забирали свою заявку и подавали новую, чтобы получить кредиты по более низким ставкам.

В итоге за пять месяцев 2017 года алтайское отделение Сбербанка выдало ипотечные кредиты на 3 млрд рублей. Согласно прогнозу аналитиков банка, по итогам года объем выдач составит 8 млрд. Для сравнения: итог 2016 года — 7,1 млрд рублей.

Средний срок, на который берется ипотечный кредит в Сбербанке, за последние годы не изменился: это, по словам Максма Баукова, 15 лет. При этом погашается кредит в среднем за семь лет. Замуправляющего алтайским отделением банка отмечает также небольшой рост среднего кредита.

Процентные ставки по ипотеке вслед за Сбербанком, как правило, снижают и другие кредитные учреждения. Это произошло и в июне. Так, с 7 июня их уже понизили банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24 и "Банк Москвы").

Правда, опубликованная банковская статистика пока не уловила увеличения спроса на ипотеку: за первые четыре месяца года объем выдач в целом по Алтайскому краю увеличился лишь на 1,2%. Сведения опубликованы "Алтайским банковским союзом", итоговых данных за май пока нет.

Так или иначе, в банковском сообществе прогнозируют дальнейшее падение ставок по ипотеке к концу 2017 года, сообщила газета "Ведомости".