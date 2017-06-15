Недвижимость

В алтайском Сбербанке резко вырос спрос на ипотечные кредиты

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Сегодня, 17:11.
Недвижимость

В алтайское отделение Сбербанка в мае поступило вдвое больше заявок на получение ипотечных кредитов, чем в апреле. Рост интереса к ипотеке в банке объясняют очередным снижением процентных ставок и ситуацией на рынке жилой недвижимости.

Недвижимость. Новостройки.
Недвижимость. Новостройки. Фото : Анна Зайкова.

По словам Максима Баукова, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка, процентные ставки по ипотечным кредитам сегодня самые низкие за последние 10 лет. Интерес заемщиков подогревают и цены на недвижимость: в зависимости от типа квартиры и населенного пункта они могут быть как ниже на 10-20%, чем восемь лет назад, так и на том же уровне. "Но точно не выше", - говорит Бауков.

Сбербанк снижал процентные ставки в этом году уже трижды. Последнее изменение произошло совсем недавно: с 1 июня были понижены ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составило 0,2-0,75 процентных пункта. С 1 июня увеличена и скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 процентных пункта.

Причем для молодых семьей (один из супругов младше 35 лет) ставки снизились уже ниже 10% - они составляют 9,75% и выше.

В итоге в мае в алтайское отделение Сбербанка поступило вдвое больше заявок на ипотеку, чем в апреле. Как полагает Максим Бауков, по итогам 2017 года объем выданных кредитов увеличится на 12%, а всплеск интереса к этому продукту в мае он объясняет очередным снижением процентных ставок.

Максим Бауков,
заместитель управляющего алтайским отделением Сбербанка:

Были случаи, когда наши заемщики, подававшие заявки в апреле, узнав о снижении ставок, забирали свою заявку и подавали новую, чтобы получить кредиты по более низким ставкам.

В итоге за пять месяцев 2017 года алтайское отделение Сбербанка выдало ипотечные кредиты на 3 млрд рублей. Согласно прогнозу аналитиков банка, по итогам года объем выдач составит 8 млрд. Для сравнения: итог 2016 года — 7,1 млрд рублей.

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Средний срок, на который берется ипотечный кредит в Сбербанке, за последние годы не изменился: это, по словам Максма Баукова, 15 лет. При этом погашается кредит в среднем за семь лет. Замуправляющего алтайским отделением банка отмечает также небольшой рост среднего кредита.

Процентные ставки по ипотеке вслед за Сбербанком, как правило, снижают и другие кредитные учреждения. Это произошло и в июне. Так, с 7 июня их уже понизили банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24 и "Банк Москвы").

Правда, опубликованная банковская статистика пока не уловила увеличения спроса на ипотеку: за первые четыре месяца года объем выдач в целом по Алтайскому краю увеличился лишь на 1,2%. Сведения опубликованы "Алтайским банковским союзом", итоговых данных за май пока нет.

Так или иначе, в банковском сообществе прогнозируют дальнейшее падение ставок по ипотеке к концу 2017 года, сообщила газета "Ведомости".

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