В алтайском Сбербанке резко вырос спрос на ипотечные кредиты

В алтайское отделение Сбербанка в мае поступило вдвое больше заявок на получение ипотечных кредитов, чем в апреле. Рост интереса к ипотеке в банке объясняют очередным снижением процентных ставок и ситуацией на рынке жилой недвижимости.
По словам Максима Баукова, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка, процентные ставки по ипотечным кредитам сегодня самые низкие за последние 10 лет. Интерес заемщиков подогревают и цены на недвижимость: в зависимости от типа квартиры и населенного пункта они могут быть как ниже на 10-20%, чем восемь лет назад, так и на том же уровне. "Но точно не выше", - говорит Бауков.
Сбербанк снижал процентные ставки в этом году уже трижды. Последнее изменение произошло совсем недавно: с 1 июня были понижены ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составило 0,2-0,75 процентных пункта. С 1 июня увеличена и скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 процентных пункта.
Причем для молодых семьей (один из супругов младше 35 лет) ставки снизились уже ниже 10% - они составляют 9,75% и выше.
В итоге в мае в алтайское отделение Сбербанка поступило вдвое больше заявок на ипотеку, чем в апреле. Как полагает Максим Бауков, по итогам 2017 года объем выданных кредитов увеличится на 12%, а всплеск интереса к этому продукту в мае он объясняет очередным снижением процентных ставок.
Максим Бауков,
заместитель управляющего алтайским отделением Сбербанка:
Были случаи, когда наши заемщики, подававшие заявки в апреле, узнав о снижении ставок, забирали свою заявку и подавали новую, чтобы получить кредиты по более низким ставкам.
В итоге за пять месяцев 2017 года алтайское отделение Сбербанка выдало ипотечные кредиты на 3 млрд рублей. Согласно прогнозу аналитиков банка, по итогам года объем выдач составит 8 млрд. Для сравнения: итог 2016 года — 7,1 млрд рублей.
Средний срок, на который берется ипотечный кредит в Сбербанке, за последние годы не изменился: это, по словам Максма Баукова, 15 лет. При этом погашается кредит в среднем за семь лет. Замуправляющего алтайским отделением банка отмечает также небольшой рост среднего кредита.
Процентные ставки по ипотеке вслед за Сбербанком, как правило, снижают и другие кредитные учреждения. Это произошло и в июне. Так, с 7 июня их уже понизили банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24 и "Банк Москвы").
Правда, опубликованная банковская статистика пока не уловила увеличения спроса на ипотеку: за первые четыре месяца года объем выдач в целом по Алтайскому краю увеличился лишь на 1,2%. Сведения опубликованы "Алтайским банковским союзом", итоговых данных за май пока нет.
Так или иначе, в банковском сообществе прогнозируют дальнейшее падение ставок по ипотеке к концу 2017 года, сообщила газета "Ведомости".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.