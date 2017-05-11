В Барнауле на малаховском кольце построят жилой комплекс в стиле поп-арт

На малаховском кольце возводится 17-этажный жилой комплекс "Огни" в стиле поп-арт. Кирпичный дом будет стоять напротив одноименного ТРЦ на ул. Малахова, 79/Антона Петрова, 219, сообщает Алтайский строительный портал.
Застройщиком выступает компания "Строительная перспектива". Согласно проектной декларации, фасад будет комбинированным. В нем будут присутствовать белый, оранжевый, коричневый и бордовый цвета. Планировка будет соответствовать классу "комфорт". Обеспеченность парковочными местами составит 50% — 100 оборудованных машиномест на 212 квартир. В облицовке нижних этажей используют цветной кирпич.
Высота потолков "в чистоте" составит 2,70 м, при этом порядка 10 см "съест" цементно-песчаная армированная стяжка с базальтовой звукоизоляцией. Застройщик установит теплосчетчики вместе с алюминиевыми радиаторами отопления, приборы учета горячего и холодного водоснабжения, полотенцесушители, вводы для воды и канализации. Электросчетчики, щитки и даже выключатели с розетками также будут установлены застройщиком.
В каждой квартире будут предусмотрены стационарные телефоны, антенны, домофоны, пожарная сигнализация. В доме будут отдельные закрытые помещения для домоуправления, консьержа, хранения колясок и велосипедов, инвентаря. Площадку перед домом заасфальтируют и озеленят, оборудуют детскую площадку.
В доме будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры-студии и полноценные квартиры. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию — сентябрь 2018 года.
Ранее здесь планировали построить 25-этажку.
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