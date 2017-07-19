Недвижимость

В Барнауле начали делать купольные дома-термосы из пенопласта

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Сегодня, 11:18.
Недвижимость

Роман Попов, руководитель барнаульской строительной компании "Сфера-Ра", начал делать купольные дома из пенополистирола. По его словам, дома обладают высокой теплопроводностью, быстро возводятся и непожароопасны. До этого в Алтайском крае подобные дома производили только в Белокурихе.

Купольные дома из пенополистирола понемногу строят по всей России. Для Романа Попова это стартап. С помощью одного из барнаульских бизнесменов ему удалось реализовать идею, когда-то подсмотренную у японцев.

Для строительства такого дома не нужно гвоздей или бетонного раствора — он собирается, как конструктор, из панелей с пазами: одна входит другую. Панели производит сама компания, а покупателям поставляется готовый комплект, из которого за день собирается дом. Отделка занимает намного больше времени.

Площадь может быть разная. У дома, который сейчас построен и в котором побывал корреспондент altapress.ru, она составляет 17,2 кв. метра, но с добавлением панели он, естественно, увеличивается. Роман Попов полагает: их можно использовать для быстрого возведения туристических или дачных домиков, гаражей, ангаров, складских помещений.

Роман Попов,
технический директор компании "Сфера-Ра":

Вверху панели крепятся на коньковом элементе, который работает, как затворный камень. Идет равномерное распределение нагрузки. Стена этого дома 18 сантиметров и плюс идет армировка. Армировка — это плотно прилегающий материал, который защищает от неблагоприятных погодных условий, вандалов и придает дополнительную прочность.

Суть идеи, во-первых, в арочной конструкции, придающей ей особую прочность ("купол — это такая форма, которая имеет равномерную нагрузку по всей площади"). А, во-вторых, в материале. Он, по словам предпринимателя, имеет высокую теплопроводность, благодаря которой в доме летом прохладно, а зимой тепло. В общем, своего рода термос.

Роман Попов,
технический директор компании "Сфера-Ра":

Здесь очень большая экономия на кондиционировании и отоплении. Чтобы нормально чувствовать себя зимой, достаточно одной свечки. Зимой здесь будет гораздо теплее, чем в деревянном доме или кирпичном. Единственное, конечно, для зимнего времени нужно поставить небольшой тамбур, чтобы сделать "отсечку" холодного воздуха.

На вопрос altapress.ru, не вредны ли для здоровья такие стены, Попов отвечает: из этого же пенополистирола сейчас делают пищевые контейнеры, материал широко используется.

Роман Попов,
технический директор компании "Сфера-Ра":

Он вреден после температуры 80 градусов. В естественных условиях до этой температуры этот материал нагреть невозможно.

Дом, который показал Роман Попов, установлен на деревянных балках. Он крепится к фундаменту и, в общем-то, не такой уж легкий, как это может показаться на первый взгляд. В общем сдуть его, как домик Ниф-Нифа или Нуф-Нуфа из известной сказки не удастся.

Роман Попов,
технический директор компании "Сфера-Ра":

И у него конструктивная особенность, благодаря которой ветер его просто обходит.

Роман Попов занимается этим проектом вместе с двумя сыновьями. Один из них конструктор и сделал все расчеты, другой занимается строительством и реализацией.

Из этого материала в России уже строят дома, и Алтайский край здесь бы одним из первых регионов. В Белокурихе их уже несколько лет предлагает компания "Сфера-Дома". Чуть позже их начали производить в Уфе, Красноярске. Различные Интернет-ресурсы пишут, что технология существует более 30 лет, и строят из них магазины, киоски, кафе, турбазы, бизнес-центры, офисы, кинотеатры, сервис-центры, автомойки, шиномонтажки и многое, многое другое.

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