В Барнауле ожил ТРЦ "Праздничный", который неудачно открылся в кризис

По данным справочника 2ГИС, в ТРЦ работают около 60 компаний: фитнес-клуб, лазертаг, батутный центр, кинотеатр, магазины обуви, одежды, косметики, аптека, ресторан, кафе. Здесь открыт сервис-холл с услугами для населения.

В ближайшее время в торговом центре сформируется пул арендаторов, которые будут торговать обувью. "До недавних пор мы не могли договориться с продавцами обуви. Они довольно сильно пострадали в кризис. Многие закрывали свои магазины, о развитии не думали. Некоторые на сезон или два отказались от выкупа новых коллекций", — поясняет Ирина Клюкина.

Также на третьем этаже "Праздничного" планируют открыть собственный развлекательный центр для детей. Его разместят на месте оператора, договор с которым закончился. "Это будет проект девелопера. Мы изначально хотели так сделать, но тогда не было возможности", — уточняет управляющая УК "Праздничный".

Ирина Клюкина,

управляющая УК "Праздничный":

Большая часть площадей торгового центра сейчас занята арендаторами. По тем, что пока пустуют, мы вышли на завершающий этап переговоров или уже подписали контракты. У нас появился лист ожидания из ритейлеров, претендующих на сотрудничество. Мы можем позволить себе пригласить интересных арендаторов, а также постепенно повышаем ставку по новым контрактам, хотя если взять среднюю арендную ставку по ТРЦ, то пока она остается на прежнем уровне.

"Праздничный" — торгово-развлекательный центр районного формата с 16,8 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Молл открылся 3 декабря 2014 года по настоянию якорного арендатора — продуктовой сети "О'Кей". 16 декабря СМИ сообщили, что российская нацвалюта отправилась в свободное плавание: курс евро впервые в истории дотянулся до рекордной отметки в 82,13 рубля. Начался экономический кризис. Торговый центр долгое время не мог привлечь арендаторов. Некоторые компании, поработав какое-то время, разрывали договоры.

Другие ТРЦ оказались в такой же ситуации. Девелоперы говорили: настало время арендаторов, мы вынуждены снижать ставку аренды и выполнять другие требования платежеспособных торговцев.

По мнению Константина Никитеева, руководителя АН "Ключ-риэлт", рано говорить о переломе рынка коммерческой недвижимости в Барнауле. Но эксперт подтверждает, что изменения происходят.

Константин Никитеев,

руководитель АН "Ключ-риэлт":

Барнаулом интересуются российские сети и не только из продуктового сегмента. Но пока речь идет об изучении рынка, поиске подходящих площадей. Сейчас рано говорить о каких-то новых именах. Но очевиден новый подход арендаторов к выбору площадки. Теперь компании не ждут, когда место "притогуется", появятся постоянные покупатели. Они легко меняют торговый центр или просто магазин, который не оправдал их ожидания. Идет миграция ритейла из одной торговой точки в другую.

Эксперт отметил, что арендные ставки не растут, но то, что они не снижаются, уже хорошо: "Признак стабильности, который позволяет планировать и прогнозировать бизнес".