В Барнауле подорожало вторичное жилье

В сентябре незначительно подорожали двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры, комнаты и гостинки. Максимальное снижение произошло в сегменте кухонь-прихожих — минус 500 рублей с "квадрата". Изменилась география самого дешевого района Барнаула: теперь он находится не на Силикатном, а на Горе. Самые дорогие объекты по-прежнему продают на Горе.

"Недвижимость Алтай" считает, что дальнейший рост цены на вторичное жилье могут поддержать дешевеющие ипотечные кредиты, а также повышенный спрос в преддверии Нового года. Граждане поспешат с покупкой, потому что не знают, какие финансовые потрясения ждут их в 2018 году, пишет издание.