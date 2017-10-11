В сентябре в Барнауле подорожало вторичное жилье: аналитики портала "Недвижимость Алтай" зафиксировали рост цены "квадрата" на 30 рублей (0,06%) до 43,32 тыс. рублей. Эксперты издания говорят, что этот незначительный скачок можно считать началом планомерного роста, который обеспечат доступная ипотека и хороший спрос на квартиры.
В сентябре незначительно подорожали двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры, комнаты и гостинки. Максимальное снижение произошло в сегменте кухонь-прихожих — минус 500 рублей с "квадрата". Изменилась география самого дешевого района Барнаула: теперь он находится не на Силикатном, а на Горе. Самые дорогие объекты по-прежнему продают на Горе.
"Недвижимость Алтай" считает, что дальнейший рост цены на вторичное жилье могут поддержать дешевеющие ипотечные кредиты, а также повышенный спрос в преддверии Нового года. Граждане поспешат с покупкой, потому что не знают, какие финансовые потрясения ждут их в 2018 году, пишет издание.
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