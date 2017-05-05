В Барнауле появится еще один торговый центр

В Барнауле по адресу улица Власихинская, 166 строят торговый центр "Заря". Пока неизвестен его профиль, а также сроки открытия.
Строительство объекта на участке площадью 4587 кв. метров ведется с 2015 года. На сайте консорциума "РосИнКомп", который называет себя застройщиком проекта, написано, что в здании планируется сделать большой рынок и торговую площадь под якорных арендаторов.
Однако в перечне разрешений на строительство, выданных в 2014 году комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, указано, что застройщиком выступает компания "Парус". Согласно сайту федеральной налоговой службы, директор этой фирмы — предприниматель Александр Сердюков — гендиректор компании "Тонар-плюс", которая в регионе владеет сетью магазинов "Трофей".
Земельный участок по адресу ул. Власихинская, 166 фигурировал в одном из дел арбитражного суда. В документе говорится, что раньше здесь планировали построить цех по производству пищевых полуфабрикатов.
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