В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.

В объявлении сказано, что на первом этаже здания расположен просторный зал с камином площадью 35 квадратных метра, кухня, кабинет, санузел, выход на фасадную часть, во двор и в гараж на два автомобиля.

На втором этаже находятся две больших спальни, гардеробная, ванна с санузлом и душевой кабиной.

В подвале дома расположены подсобные помещения для хранения вещей, бильярдный зал.

Коттедж находится под видеонаблюдением, ворота в гараж и на участок автоматические.

Стоимость коттеджа — 12 млн 800 тыс. рублей.