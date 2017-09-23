В барнаульском поселке продают двухэтажный коттедж площадью 282 квадратных метра. Вход в дом охраняют фигуры двух античных львов, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с античными львами. Фото : realtai.ru.
В объявлении сказано, что на первом этаже здания расположен просторный зал с камином площадью 35 квадратных метра, кухня, кабинет, санузел, выход на фасадную часть, во двор и в гараж на два автомобиля.
На втором этаже находятся две больших спальни, гардеробная, ванна с санузлом и душевой кабиной.
В подвале дома расположены подсобные помещения для хранения вещей, бильярдный зал.
Коттедж находится под видеонаблюдением, ворота в гараж и на участок автоматические.
Стоимость коттеджа — 12 млн 800 тыс. рублей.
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