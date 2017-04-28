Фотофакты. В Барнауле продают коттедж с бассейном, зимним садом и библиотекой

В Барнауле продают двухэтажный коттедж, сделанный из кирпича. Он находится в поселке Солнечная Поляна на улице Хлеборобной, объявление об этом выставлено на Avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают коттедж на Солнечной Поляне. Фото : www.avito.ru.
Площадь дома составляет 600 кв. м. Площадь участка - 10 соток. В доме имеется мансарда, и цокольный этаж. Подведены газ, вода, центральная канализация.
Внутри дома располагаются четыре спальни, кухня, столовая, зимний сад, прачечная, гостинная, библиотека, бассейн, спортзал, теплый гараж и подвал. Открытая терраса , большой балкон и газон.
Заявленная цена коттеджа - 48 млн рублей.
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