Недвижимость

Фотофакты. В Барнауле продают коттедж с бассейном, зимним садом и библиотекой

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Сегодня, 09:22.
Недвижимость

В Барнауле продают двухэтажный коттедж, сделанный из кирпича. Он находится в поселке Солнечная Поляна на улице Хлеборобной, объявление об этом выставлено на Avito.ru.

Площадь дома составляет 600 кв. м. Площадь участка - 10 соток. В доме имеется мансарда, и цокольный этаж. Подведены газ, вода, центральная канализация.

Внутри дома располагаются четыре спальни, кухня, столовая, зимний сад, прачечная, гостинная, библиотека, бассейн, спортзал, теплый гараж и подвал. Открытая терраса , большой балкон и газон.

Заявленная цена коттеджа - 48 млн рублей.

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