В Барнауле за 10 млн. 200 тыс. рублей продают коттедж с просторным спортзалом в подвале. Площадь участка — 11 соток. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале. Фото : avito.ru.
В объявлении указано, что коттедж находится в поселке Спутник. Дом имеет три этажа. На цокольном расположен спортзал и место под сауну. Наверху уже сделали чистовую отделку. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.