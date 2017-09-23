Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с большим спортзалом в подвале

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Сегодня, 16:41.
Недвижимость

В Барнауле за 10 млн. 200 тыс. рублей продают коттедж с просторным спортзалом в подвале. Площадь участка — 11 соток. Объявление разместили на сайте avito.ru.

В объявлении указано, что коттедж находится в поселке Спутник. Дом имеет три этажа. На цокольном расположен спортзал и место под сауну. Наверху уже сделали чистовую отделку. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля.

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