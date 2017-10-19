В Нагорной части Барнаула продают двухкомнатную квартиру с авторским дизайном, сообщает сайт "Невдижимость Алтай".
В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле. Фото : realtai.ru.
Площадь квартиры — 65 квадратных метров. Она располагается на 8 этаже 16-этажного элитного дома.
В квартире есть комната, гостиная, кухня-столовая с итальянским гарнитуром из дерева оливы. Столешница выполнена из натурального кварца. Главная особенность квартиры — дизайнерский ремонт в колониальном стиле.
Цена квартиры — 6 300 000 рублей.
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