Недвижимость

В Барнауле продают квартиру в колониальном стиле

Сегодня, 19:00.
Недвижимость

В Нагорной части Барнаула продают двухкомнатную квартиру с авторским дизайном, сообщает сайт "Невдижимость Алтай".

Площадь квартиры — 65 квадратных метров. Она располагается на 8 этаже 16-этажного элитного дома.

В квартире есть комната, гостиная, кухня-столовая с итальянским гарнитуром из дерева оливы. Столешница выполнена из натурального кварца. Главная особенность квартиры — дизайнерский ремонт в колониальном стиле.

Цена квартиры — 6 300 000 рублей.

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