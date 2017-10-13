Недвижимость

В Барнауле продают огромную квартиру с двумя кухнями и тремя лоджиями

Сегодня, 12:07.
Недвижимость

В элитном доме в центре города продают 4-комнатную квартира площадью 173 кв. метра. Внутри находятся две кухни, пишет сайт "Недвижимость Алтая". Стоит такой объект 16,5 млн рублей.

В квартире предусмотрены системы кондиционирования, вентиляция, встроенные в стены пылесосы. Внутри помещения дизайнерский ремонт, стен отделаны итальянской штукатуркой.

Здесь есть четыре изолированных комнаты. В каждой кухне установлены итальянские кухонные гарнитуры. Также есть три ванные комнаты с душевыми, три лоджии.

Вся мебель и техника остается покупателям.

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