В Барнауле продают сейсмоустойчивый коттедж с крышей-пирамидой

В Центральном районе Барнаула продают сейсмически устойчивый трехэтажный коттедж. Дом из красного кирпича имеет конусообразную крышу с "эффектом пирамиды", пишет "Недвижимость Алтая". Объект продают за 10 млн рублей.
Сейсмоустойчивый коттедж. Фото : realtai.ru.
Сейсмоустойчивый коттедж. Фото : realtai.ru.
Сейсмоустойчивый коттедж. Фото : realtai.ru.
Сейсмоустойчивый коттедж. Фото : realtai.ru.
Сейсмоустойчивый коттедж. Фото : realtai.ru.
Площадь коттеджа — 220 кв. метров. Он находится на участке в 3,5 сотки.
Внутри дома есть погреб, жилой первый этаж с гаражом. На втором уровне находятся зал, спальня, ванная комната, а на третьем — еще один зал, спальня, кабинет, ванная комната и открытый балкон. На участке есть баня, котельная и контейнер на 5 тонн.
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