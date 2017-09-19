В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами. Фото : Недвижимость Алтай.

По словам риэлтора, на двух жилых этажах находятся несколько гостиничных номеров со всей необходимой мебелью и бытовой техникой, 5 санузлов, баня с бассейном (его площадь — 40 квадратных метров, а глубина — 2 метра), сауна, баня, хаммам, несколько кабинетов.

Также там можно пройти процедуры флоатинга и дорожку Кейпта. Флоатинг — плавание в открытой или закрытой ванной с концентрированным раствором английской соли. Дорожка Кейпта — процедура, основанная на чередовании теплой и холодной воды и различных горных полудрагоценных камней.

Также комплекс оказывает и другие услуги SPA-ухода. На участке есть летняя веранда с мангалом, два гаража, парковка на 10 машин. В самом коттедже есть жилая зона с отдельным входом. Дом можно использовать под гостиницу или оздоровительный комплекс.

Цена — 16 млн рублей.