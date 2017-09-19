Недвижимость

В Барнауле продают SPA-коттедж с бассейном, баней и саунами

3877
Сегодня, 15:46.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставили оздоровительный комплекс, который находится в жилом коттедже площадью 560 квадратных метров. В нем есть баня с бассейном, сауна, баня, хаммам, пишет портал "Недвижимость Алтай".

По словам риэлтора, на двух жилых этажах находятся несколько гостиничных номеров со всей необходимой мебелью и бытовой техникой, 5 санузлов, баня с бассейном (его площадь — 40 квадратных метров, а глубина — 2 метра), сауна, баня, хаммам, несколько кабинетов.

Также там можно пройти процедуры флоатинга и дорожку Кейпта. Флоатинг — плавание в открытой или закрытой ванной с концентрированным раствором английской соли. Дорожка Кейпта — процедура, основанная на чередовании теплой и холодной воды и различных горных полудрагоценных камней.

Также комплекс оказывает и другие услуги SPA-ухода. На участке есть летняя веранда с мангалом, два гаража, парковка на 10 машин. В самом коттедже есть жилая зона с отдельным входом. Дом можно использовать под гостиницу или оздоровительный комплекс.

Цена — 16 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Земляничная поляна Земляничная поляна