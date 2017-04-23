В Барнауле проведут тендер на достройку гаража для 400 полицейских машин

На 10 мая в Барнауле запланирован аукцион на завершение строительства гаража на 400 машиномест. Заказчиком выступает Главное управление МВД по Алтайскому краю. Максимальная цена контракта - порядка 45,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.
Объект находится по адресу ул. 10-я Западная, рядом со зданием ГИБДД Алтайского края. Источник финансирования проекта - федеральный бюджет. Работы необходимо завершить не позднее 1 декабря 2017 года. Гараж будет предназначен для хранения и техобслуживания ведомственных автомобилей. Там будет размещаться
- надземная стоянка закрытого типа с возможностью перемещения автомобилей между этажами по однополосным закрытым "встроено-пристроенным рампам (пандусам)";
- ремонтно-профилактическая зона для легковых автомобилей;
- мойка для легковых авто на шесть мест и грузовых авто на одно место;
- административно-бытовые помещения;
- конференц-зал.
Об этом сообщается в материалах закупки.
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