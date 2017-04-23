В Барнауле проведут тендер на достройку гаража для 400 полицейских машин

Объект находится по адресу ул. 10-я Западная, рядом со зданием ГИБДД Алтайского края. Источник финансирования проекта - федеральный бюджет. Работы необходимо завершить не позднее 1 декабря 2017 года. Гараж будет предназначен для хранения и техобслуживания ведомственных автомобилей. Там будет размещаться

надземная стоянка закрытого типа с возможностью перемещения автомобилей между этажами по однополосным закрытым "встроено-пристроенным рампам (пандусам)";

ремонтно-профилактическая зона для легковых автомобилей;

мойка для легковых авто на шесть мест и грузовых авто на одно место;

административно-бытовые помещения;

конференц-зал.

Об этом сообщается в материалах закупки.