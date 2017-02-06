В Барнауле резко подешевело вторичное жилье

Для алтайских риэлтеров это не стало сюрпризом — они традиционно считают январь месяцем затишья. Такой спад вызван тем, что большинство людей стремится решить свои квартирные вопросы в ноябре и декабре, до конца года. Так произошло и в 2016 году. Возможно, именно низкий спрос повлек за собой столь резкое падение цен в 2017-м. В январе они остановились на отметке в 44 530 рублей за квадратный метр. Такие цены на вторичное жилье в Барнауле являются самыми низкими с сентября 2012 года. Еще в декабре 2016 года квадрат обходился в среднем за 44 610 рублей.

Самое дорогое жилье сейчас продается в Центре: за один квадрат кухни-прихожей просят 62 500 рублей. А вот наиболее бюджетное предложение находится на Горе — 27 700 за квадратный метр. Максимальная средняя по городу стоимость среди всех сегментов наблюдалась у кухонь-прихожих — 50 500 рублей, а минимальная — у четырехкомнатных квартир и гостинок, за которые просили 41 400 рублей.

При этом эксперты не теряют оптимистичных прогнозов относительно дальнейшего развития рынка вторичного жилья в городе. С осени 2016 года появились первые предпосылки к стабилизации, когда периоды роста и снижения цен сменяли друг друга. Также 31 декабря 2016 года завершилась льготная ипотека, направленная на стимулирование первичного рынка жилья. Ставки по жилищному кредиту на покупку обоих видов недвижимости практически сравнялись. Это может заставить покупателей обратиться ко вторичному жилью. В настоящее время средний возраст вторички стремительно молодеет благодаря большим объемам строительства.