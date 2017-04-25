Недвижимость

В Барнауле рядом со стадионом "Динамо" построят скромную высотку

515
Сегодня, 13:45.
Реклама

На улице Пушкина, 32, рядом с туристическим кластером Барнаула, начали строить многоэтажный дом. В отличие от проектов, которые анонсировали в последнее время, в нем будет только девять этажей. Расположение и скромность обещают проекту успех.

Фасад дома на Пушкина, 32.
Фасад дома на Пушкина, 32. Иллюстрация : архив ООО "Ни-Строй".

Дом на Пушкина, 32 строит компания "НИ-Строй", которую возглавляет известный в городе строитель Владимир Бойченко. Это будет 9-этажный дом с техническим этажами. В нем 8 этажей займут квартиры, а остальные – коммерческие и подсобные помещения.

Владимир Бойченко,
директор компании "НИ-Строй":

Для строительства мы выбрали кирпич – надежный материал крепких и теплых зданий. Он хорошо зарекомендовал себя в отделке. Это значит, что в будущем жильцам не придется тратить огромные деньги на капремонт фасада своего дома.

Для возведения несущих стен используем самый экологически чистый керамический кирпич, а облицовка выполняется силикатным кирпичом торговой марки "Стройберег", окрашенным во всей массе. Выпускает его ПКФ "Силикатчик" по новой технологии. Новостройка на Пушкина, 32 – первый дом, возводимый с применением этого материала.

Одно из главных преимуществ новостройки – расположение в центре Барнаула. Дом находится в границах улиц Пушкина и Гоголя, недалеко от проспекта Ленина. Рядом стадион "Динамо" и другие важные для горожан объекты. Кто-то уже оценил его за соседство с туристическим кластером, на благоустройство которого тратятся огромные деньги из бюджетов всех уровней. Кому-то нравится, что до институтов и школ различного профиля рукой подать, кому-то – что есть возможность пешком ходить на работу или, по крайней мере, не тратить по полтора часа на поездку, как это делают жители новостроек в районе Павловского тракта. Также это место ценят за средоточие театров, музеев, административных учреждений, отличных торговых центров, рынков, ресторанов.

Владимир Бойченко,
директор компании "НИ-Строй":

Мы много внимания уделили планировкам. В доме около половины квартир – студии, в том числе просторные, не уступающие по комфорту однокомнатным квартирам. Есть и однокомнатные с кухнями в отдельном помещении.

Дом на Пушкина, 32 строят очень быстро. Рабочие уже завершили нулевой цикл, первый этаж и приступили к кладке стен второго этажа. Достроить многоэтажку "НИ-Строй" планирует в мае 2018 года, сказано в проектной декларации на сайте новостройки.

Дом на Пушкина, 32 в цифрах и фактах

Планировка.
Планировка.
  • Застройщик: "НИ-Строй"
  • Материал стен: кирпич
  • Отделка: квартиры сдают под отделку
  • Количество квартир: 88
  • Количество жилых этажей: 8, 1-й этаж – офисы
  • Срок сдачи: май 2018 года
  • Этап строительства: выполнен фундамент, началась кладка второго этажа

Офис продаж: ул. Короленко, 104, офис 314, тел.: 22-60-79, 8-963-537-36-42

Строительство по адресу г. Барнаул, ул. Пушкина, 32 ведет ООО "Ни-Строй". ИНН 2224174695, ОГРН 1152224003799. Проектная декларация и ход строительства на сайте pushkina32.ru

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Балтийская, 103 ул. Балтийская, 103