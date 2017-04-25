В Барнауле рядом со стадионом "Динамо" построят скромную высотку

Дом на Пушкина, 32 строит компания "НИ-Строй", которую возглавляет известный в городе строитель Владимир Бойченко. Это будет 9-этажный дом с техническим этажами. В нем 8 этажей займут квартиры, а остальные – коммерческие и подсобные помещения.

Владимир Бойченко,

директор компании "НИ-Строй":

Для строительства мы выбрали кирпич – надежный материал крепких и теплых зданий. Он хорошо зарекомендовал себя в отделке. Это значит, что в будущем жильцам не придется тратить огромные деньги на капремонт фасада своего дома.

Для возведения несущих стен используем самый экологически чистый керамический кирпич, а облицовка выполняется силикатным кирпичом торговой марки "Стройберег", окрашенным во всей массе. Выпускает его ПКФ "Силикатчик" по новой технологии. Новостройка на Пушкина, 32 – первый дом, возводимый с применением этого материала.

Одно из главных преимуществ новостройки – расположение в центре Барнаула. Дом находится в границах улиц Пушкина и Гоголя, недалеко от проспекта Ленина. Рядом стадион "Динамо" и другие важные для горожан объекты. Кто-то уже оценил его за соседство с туристическим кластером, на благоустройство которого тратятся огромные деньги из бюджетов всех уровней. Кому-то нравится, что до институтов и школ различного профиля рукой подать, кому-то – что есть возможность пешком ходить на работу или, по крайней мере, не тратить по полтора часа на поездку, как это делают жители новостроек в районе Павловского тракта. Также это место ценят за средоточие театров, музеев, административных учреждений, отличных торговых центров, рынков, ресторанов.

Владимир Бойченко,

директор компании "НИ-Строй":

Мы много внимания уделили планировкам. В доме около половины квартир – студии, в том числе просторные, не уступающие по комфорту однокомнатным квартирам. Есть и однокомнатные с кухнями в отдельном помещении.

Дом на Пушкина, 32 строят очень быстро. Рабочие уже завершили нулевой цикл, первый этаж и приступили к кладке стен второго этажа. Достроить многоэтажку "НИ-Строй" планирует в мае 2018 года, сказано в проектной декларации на сайте новостройки.

Дом на Пушкина, 32 в цифрах и фактах

Застройщик: "НИ-Строй"

Материал стен: кирпич

Отделка: квартиры сдают под отделку

Количество квартир: 88

Количество жилых этажей: 8, 1-й этаж – офисы

Срок сдачи: май 2018 года

Этап строительства: выполнен фундамент, началась кладка второго этажа

Офис продаж: ул. Короленко, 104, офис 314, тел.: 22-60-79, 8-963-537-36-42

Строительство по адресу г. Барнаул, ул. Пушкина, 32 ведет ООО "Ни-Строй". ИНН 2224174695, ОГРН 1152224003799. Проектная декларация и ход строительства на сайте pushkina32.ru