В Минстрое уверены, что удешевлять жилье не нужно

"Слова "дешевый" и "эконом-класс" — это обидные слова для наших граждан, это очень важно. Если мы говорим о стандарте, о доступности и о качестве, это должно быть сбалансированным. А стремиться к дешевизне, это стремится к банкротству", — сказал он и привел в пример застройщиков "СУ-155" и "Настюша".

В прошлом году первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов осматривал жилье так называемого эконом-класса в Казани, и оно показалось ему смешным.

"Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья", — заявил вице-премьер. Это высказывание вызвало гнев у многих россиян. Была создана петиция за отставку чиновника, пишет "Росбалт".