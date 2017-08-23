В Минстрое уверены, что удешевлять жилье не нужно

Жилье должно быть доступным, но не дешевым — такое мнение высказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова пишет РИА Новости.
"Слова "дешевый" и "эконом-класс" — это обидные слова для наших граждан, это очень важно. Если мы говорим о стандарте, о доступности и о качестве, это должно быть сбалансированным. А стремиться к дешевизне, это стремится к банкротству", — сказал он и привел в пример застройщиков "СУ-155" и "Настюша".
В прошлом году первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов осматривал жилье так называемого эконом-класса в Казани, и оно показалось ему смешным.
"Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья", — заявил вице-премьер. Это высказывание вызвало гнев у многих россиян. Была создана петиция за отставку чиновника, пишет "Росбалт".
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