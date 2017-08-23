Недвижимость

В Минстрое уверены, что удешевлять жилье не нужно

31
Сегодня, 19:33.
Недвижимость

Жилье должно быть доступным, но не дешевым — такое мнение высказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова пишет РИА Новости.

Деньги, квартира, кредит.
Деньги, квартира, кредит. Фото : Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

"Слова "дешевый" и "эконом-класс" — это обидные слова для наших граждан, это очень важно. Если мы говорим о стандарте, о доступности и о качестве, это должно быть сбалансированным. А стремиться к дешевизне, это стремится к банкротству", — сказал он и привел в пример застройщиков "СУ-155" и "Настюша".  

В прошлом году первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов осматривал жилье так называемого эконом-класса в Казани, и оно показалось ему смешным.

"Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья", — заявил вице-премьер. Это высказывание вызвало гнев у многих россиян. Была создана петиция за отставку чиновника, пишет "Росбалт".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Павловский тракт, 303 Павловский тракт, 303