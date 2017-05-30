Недвижимость

В поселке "Усадебный берег Фирсово" под Барнаулом построили дорогу по уникальной технологии

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Сегодня, 10:46.
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Поселок "Усадебный берег Фирсово" продолжает развиваться. На прошлой неделе была построена дорога, которая ведет от магазина "Аникс" прямо к поляне на берегу реки Лосиха, где располагается поселок.

Дорога.
Дорога. Фото : СС0.

Дорога построена по новой уникальной технологии — методом поверхностного уплотнения с применением стабилизатора. Стройку осуществлял Алтайский представитель известной российской компании, специализирующейся на строительстве дорог по новой инновационной технологии "АНТ — каменные дороги".

Суть данной технологии строительства заключается в использовании для устройства основания и постройки автомобильных дорог слабопрочных каменных пород и отсевов их дробления. Стабилизатор грунта является комплексным поверхностно-активным веществом. Его действие направлено на создание новых кристаллических связей между частицами используемого отсева путем проведения окислительно-восстановительных реакций. При толщине уплотненного слоя 15 см он выдерживает нагрузку до 12 тонн, в последующем его можно покрыть асфальтом.

Строители дороги дали гарантию на работы — 3 года.

Это вторая такая дорога в Алтайском крае. По данной технологии ранее была проложена небольшая дорога в поселке Спутник-2, которая без нареканий эксплуатируется уже 4 года. По подобной технологии было подготовлено основание для стоянки у торгового центра "Пионер".

Уже в первый день дорогу приезжали посмотреть фермеры, находящиеся неподалеку, и специалисты, планирующие развивать строительство подобных дорожных покрытий.

По мере продажи участков строительство дороги будет продолжено, полотно уже подготовлено к дальнейшей укладке "подушки".

Хотелось бы отметить, что на данный момент полностью завершено строительство коммуникаций. Водопроводные сети узаконены. Сети газа переданы специализированной организации. Сети энергоснабжения построены, функционируют и обслуживаются "МРСК-Сибири".

Некоторые трудности (уверены, временные) вызвал уход с рынка управляющей компании, прежнего поставщика воды, и тот факт, что ООО "Первомайские коммунальные системы" ("ПКС) затягивает процесс заключения прямых договоров водоснабжения с собственниками участков. Потребителям не важно, кому платить за воду, — управляющей или коммунальной компании. Важно, чтобы люди, честно заплатившие за подключение и устройство сетей и не имеющие долгов, не остались без воды. Уверены, что "ПКС" пойдет им навстречу и заключит договора непосредственно с гражданами — это единственное на сегодня разумное решение. А оставшиеся взаимные претензии "ПКС" будет решать с управляющей компанией, не затрагивая интересов людей. Со своей стороны, "ПКС" получит новых добросовестных потребителей и деньги напрямую на расчетный счет.

Разработаны правила проживания в поселке с целью обеспечения высоких стандартов проживания на территории поселка — на основе принципов взаимного уважения и самоорганизации собственников.

В поселке строится несколько первых домов, проложены дороги, оформляются документы на освещение улиц.

"Усадебный берег Фирсово" — это новый поселок в с. Фирсово на берегу реки Лосиха, всего в 15 минутах езды от Барнаула, без автомобильных пробок.

Наслаждайтесь комфортом на лоне природы вдали от шума и городской суеты!

"Усадебный берег Фирсово" ждет покупателей земельных участков!

Официальный сайт: ubereg22.ru
Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 21, оф. 307
Телефоны: 534-834, 22-60-66

Компания-застройщик — ООО "Уютный берег"


 

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